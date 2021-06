Evento atrai atletas de Caratinga e região

CARATINGA- O domingo (27), pela manhã, foi de intensa movimentação esportiva em Caratinga. O 1º Circuito El Shaday de Corridas contou com a participação de 238 atletas de 23 municípios mineiros (Caratinga, Ubaporanga, Belo Oriente, Inhapim, Iapu, Ipaba, Bugre, Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Matipó, São João do Manhuaçu, Manhumirim, Pocrane, Ipanema, Manhuaçu, São Pedro do Avaí, São Sebastião do Anta, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Juiz de Fora, Raul Soares e Mercês), que movimentaram as estradas dos distritos em uma competição no formato Cross Crountry (corrida em terreno aberto ou acidentado).

A largada do evento aconteceu na Avenida Professor Armando Alves da Silva (continuação da Avenida Dário Grossi), na estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto, próximo à Faveni. Os atletas competiram em duas provas: 5 km e 11 km e receberam troféus, medalhas e brindes especiais dos patrocinadores.

O evento contou ainda com a participação de uma campeã brasileira de atletismo do município de Juiz de Fora. Amanda Oliveira sagrou-se campeão da prova de 11 km.

Bruno El Shaday – organizador do evento, ressalta que o evento superou as expectativas, levando-se em consideração que foi a primeira edição da corrida e o número elevado de participantes e agradece as empresas parceiras que viabilizaram a realização da competição.

Confira a classificação geral do evento:

Geral Masculino – 11 km

1º lugar – Antônio do Prado Neto / Caratinga

2º lugar – Luiz Alves / Ipaba

3º lugar – Diego Maciel / São João Manhuaçu

4º lugar – Leandro Amorim / Manhuaçu

5º lugar – Cristiano Matias Alves / São João do Manhuaçu

Geral Feminino – 11 km

1º lugar – Amanda Oliveira / Juiz de Fora

2º lugar – Jennifer Gino Soares / Caratinga

3º lugar – Maria Almeida / Belo Oriente

4º lugar – Elaine Oliveira / Manhumirim

5º lugar – Roselaine Valentim / Manhuaçu

Geral Masculino – 5 km

1º lugar – Marcos Lima Carola / Timóteo

2º lugar – Givanildo Almeida / Ipatinga

3º lugar – Claudiomir Pereira Lima / Bom Jesus do Galho

4º lugar – Arthur W. Silva / Inhapim

5º lugar – Carlos Alexandre / São João Manhuaçu

Geral Feminino – 5 km

1º lugar – Letícia Lopes Bernardo / Caratinga

2º lugar – Ana Flávia Teixeira/ Manhuaçu

3º lugar – Célia Rezende Bitencourt / Caratinga

4º lugar – Cristiane Dornelas / Caratinga

5º lugar – Sirléia Abreu / Caratinga