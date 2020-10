Polícia Militar cria atendente virtual para beneficiar a comunidade

CARATINGA – O Copom (Centro de Operações Policiais Militares) do 62º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Caratinga, contará com uma inovação tecnológica para atendimento ao cidadão. Trata-se do “190 Remoto”, um canal de interação com a comunidade por meio do aplicativo WhatsApp com a utilização do número 3321 4390.

Conforme explicado, através desse número, o cidadão poderá buscar orientações sobre como registrar seu próprio boletim de ocorrência, ter acesso a cópia de sua ocorrência, realizar uma denúncia, como proceder em caso de perturbação do sossego, e de violência doméstica, além de acionar outros órgãos de segurança pública.

O tenente-coronel Luciano Reis ressaltou que é mais uma ferramenta disponibilizada ao cidadão, mas que não substitui a ligação do 190, que é um número para emergências. “No 190 Remoto, por meio do 3321-4390, a pessoa fará contato com a PM de maneira virtual, e aparecerão algumas opções como, por exemplo, se a pessoa deseja apenas imprimir um boletim de ocorrência, tem um campo para digitar o número e aparecerá um link para impressão. Às vezes a pessoa quer fazer uma denúncia e não quer contato com o militar, ela será direcionada ao link, ou ao telefone 181, que é o canal oficial de denúncias do estado de Minas Gerais, e talvez pessoa precise de uma ocorrência de trânsito sem vítima, que não necessita do policial militar, ela será direcionada para que ela mesma faça por meio da delegacia virtual”, explicou o comandante.

O tenente-coronel Luciano Reis frisou que o atendente virtual é para situações em que não há emergência policial. “Havendo necessidade da presença da PM, mesmo pelo atendimento virtual, o cidadão será direcionado ao 190”.

O atendimento virtual acontecerá por meio de um menu, e as mensagens são automáticas, por isso o cidadão deverá digitar somente as opções disponíveis no menu de atendimento, e dessa forma ele receberá um direcionamento de como proceder para solucionar o seu problema.

Ainda de acordo com o comandante Luciano Reis, a Polícia Militar recebe mais de duas mil ligações por dia, sendo que muitas delas são trotes, ou apenas o cidadão precisando de alguma informação, e com a criação do atendente virtual, o 190 fica liberado apenas para as emergências.

LIGAÇÕES CENTRALIZADAS

O 62º Batalhão de Polícia Militar abrange mais de sete mil quilômetros quadrados e uma população de mais de 300 mil habitantes. Para também otimizar o atendimento à população, o Copom está passando por uma restruturação, pois segundo o tenente-coronel Luciano Reis, havia problema com as redes rádios em que as antenas da cidades do Batalhão não comunicavam entre si. “A rede rádio foi ampliada, é possível comunicar com as frações nos 25 municípios. O próximo passo é a centralização do 190. O indivíduo pode estar em Pocrane, por exemplo, e cairá no Copom de Caratinga, que acionará a equipe policial de lá”, explicou o comandante.

Através desse número, o cidadão poderá buscar ‘orientações’ sobre como registrar seu próprio boletim de ocorrência, como ter acesso a cópia de sua ocorrência, como realizar uma denúncia, como proceder em caso de perturbação do sossego, e de violência doméstica, além de como acionar outros órgãos.

O atendimento virtual acontecerá por meio de um menu, e as mensagens são automáticas, por isso o cidadão deverá digitar somente as opções disponíveis no menu de atendimento, e dessa forma ele receberá um direcionamento de como proceder para solucionar o seu problema.

“Praticidade e inovação para que a Polícia Militar possa atender cada vez melhor a comunidade”, frisou o comando do 62º BPM.