Comunidade dos Campinhos recebe centenas de pessoas para caminhada e missa

CARATINGA- No domingo (29), a comunidade dos Campinhos celebrou os 13 anos do Terço dos Homens. Centenas de pessoas participaram do evento que teve início com a concentração para a caminhada até a Capela Santa Luzia. As caravanas chegaram logo cedo e foram recepcionadas com um café. Após a celebração, um almoço foi preparado para a confraternização.

João Campos, coordenador diocesano do Terço dos Homens, destaca o envolvimento de toda a comunidade e de outras paróquias na festa que já é tradicional. “Quero agradecer a cada um que aqui veio. Você que ainda não teve oportunidade na sua paróquia ou na sua casa com a sua família de fazer a experiência do terço, não tenha vergonha. Comece com uma ave-maria por dia ou duas, que Nossa Senhora vai transformar você num verdadeiro orante do Santo Rosário. 900 pessoas aqui presentes hoje, mais uma vez celebrando o aniversário da nossa comunidade de Campinhos”.

Atualmente, o Terço dos Homens está implantado em todas as 59 paróquias da diocese e nas comunidades que são ramificadas. “É só gratidão, a Deus por 13 anos de caminhada, perseverança. Hoje rezamos na nossa diocese mais ou menos 10 mil homens semanal, cada dia crescendo ainda mais o movimento, com a fé dos nossos párocos e animadores”, afirma João.

José Fidélis, coordenador do Terço em Santa Bárbara do Leste, fez questão de destacar a experiência de participar do Terço dos Homens. “Muito importante para cada homem, um resgate daqueles que estavam afastados da igreja católica e hoje participam, assim podem se redimir de algumas coisas erradas que faziam. Temos uma participação de crianças também, no qual um dos nossos participantes, de sete anos, a comemoração dele não procurou nenhum personagem de desenho animado, mas, o tema Terço dos Homens. Ajudamos as pessoas que necessitam, dessa forma que nós trabalhamos”.

Ilton Barbosa, ex-coordenador diocesano, reforça o papel do grupo para fortalecer os homens na fé. “Uma alegria muito grande participar dessa caminhada. É um movimento mariano que nos leva a Cristo. O Terço dos Homens na diocese teve a primeira paróquia em Simonésia, depois Carangola, Ubaporanga. No mesmo ano, em 2010, os grupos foram se fortalecendo, um visitando o outro, levando a experiência mariana do Rosário da Virgem Maria e cresceu bastante. A oração do Terço liga o cristão a Cristo, a Jesus e traz um novo homem para a igreja, para rezar, meditar os mistérios de Cristo e retorna esse mesmo homem para sua família. Um homem modificado, cheio do Espírito Santo, que vai levar a partir de lá a paz, vai transmitir para as gerações futuras a nossa fé cristã”.