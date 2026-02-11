Conheça novo secretário de Obras de Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura nomeou Gustavo Henrique Costa de Paula como secretário de Obras de Caratinga.
Gustavo é natural de Caratinga e formado em Engenharia Civil. Possui 8 anos de experiência profissional na área de
engenharia, com atuação direta em obras de mineração e infraestrutura,
participando de projetos de diferentes portes e níveis de complexidade técnica.
Ao longo de sua trajetória, trabalhou no planejamento, acompanhamento
e execução de obras, desenvolvendo atividades relacionadas à gestão de
equipes, fiscalização de serviços, controle de cronogramas físicos e financeiros,
leitura e interpretação de projetos, além da aplicação de normas técnicas e de
segurança. Sua experiência inclui a coordenação de frentes de trabalho, suporte
técnico em campo e interface com diferentes setores envolvidos nas etapas de
execução.
Com sólida vivência prática em obras de infraestrutura, adquiriu
conhecimento em processos construtivos, logística de canteiro, controle de
qualidade e otimização de recursos, sempre com foco em eficiência operacional
e cumprimento de prazos.
Assume o cargo de Secretário de Obras com o objetivo de contribuir tecnicamente para o desenvolvimento urbano, a melhoria da infraestrutura municipal e a ampliação da qualidade dos serviços prestados à população,
pautando sua atuação na responsabilidade técnica, planejamento e boa gestão
dos recursos públicos.