Conheça novo secretário de Obras de Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura nomeou Gustavo Henrique Costa de Paula como secretário de Obras de Caratinga.

Gustavo é natural de Caratinga e formado em Engenharia Civil. Possui 8 anos de experiência profissional na área de

engenharia, com atuação direta em obras de mineração e infraestrutura,

participando de projetos de diferentes portes e níveis de complexidade técnica.

Ao longo de sua trajetória, trabalhou no planejamento, acompanhamento

e execução de obras, desenvolvendo atividades relacionadas à gestão de

equipes, fiscalização de serviços, controle de cronogramas físicos e financeiros,

leitura e interpretação de projetos, além da aplicação de normas técnicas e de

segurança. Sua experiência inclui a coordenação de frentes de trabalho, suporte

técnico em campo e interface com diferentes setores envolvidos nas etapas de

execução.

Com sólida vivência prática em obras de infraestrutura, adquiriu

conhecimento em processos construtivos, logística de canteiro, controle de

qualidade e otimização de recursos, sempre com foco em eficiência operacional

e cumprimento de prazos.

Assume o cargo de Secretário de Obras com o objetivo de contribuir tecnicamente para o desenvolvimento urbano, a melhoria da infraestrutura municipal e a ampliação da qualidade dos serviços prestados à população,

pautando sua atuação na responsabilidade técnica, planejamento e boa gestão

dos recursos públicos.