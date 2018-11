Sete pessoas são presas em operação conjunta da PC e PM

IPANEMA – Victor Bragança Soares, 26 anos, Júlio Carlos Pereira, 41, Weverthon Filipe Rodrigues da Rocha, 23, Cleuza Helena Da Costa, 50, João Batista Teodoro Junior, 26, Kayene Costa Dias, 18 Anos e Jonathan Teodoro, 18, foram presos em uma operação especial entre as polícias Civil e Militar. A operação teve objetivo de cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela justiça.

Durante o trabalho, foram apreendidos 14 celulares,15 chips, vários cordões cores variadas aparentando ser prata e ouro, duas munições calibre 22 intactas, R$5.694,00, talões de cheques e folhas avulsas, dois tabletes de maconha, uma caderno de anotações de movimento do tráfico, um carro pertencente a Victor e uma moto com placa de Santa Bárbara do Leste.

Todos os suspeitos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.