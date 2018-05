A VOLTA DO CINE ITAÚNA

Preservando o nome que fez história; passado e presente se misturam na expectativa por reabertura de cinema em Caratinga

CARATINGA- Para aqueles que viveram os grandes tempos do cinema em Caratinga, o ar de nostalgia; para outros a novidade de experimentar algo que parecia distante, mas vai virar realidade em breve. Caratinga terá cinema novamente e os últimos preparativos para a inauguração dão a dimensão do projeto, que tem investimento do empresário Danilo Botelho.

Sala de espera ampla e bomboniere contemplando uma área de cerca de dois mil metros quadrados. A primeira sala de cinema que será inaugurada tem capacidade para 204 lugares e a tela tem 10 metros de largura por 4 de altura. Conforme Danilo Botelho, a segunda sala de cinema que será entregue em futuramente, possui 150 lugares. A equipe de funcionários já está definida e a mão de obra é 100% local.

“Nossa empresa possui cinemas há 45 anos, hoje temos cinemas em Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, na Bahia; em Minas, Teófilo Otoni e agora em Caratinga, que vamos inaugurar a primeira sala até o final do mês de maio e início do mês de junho. Estamos a todo vapor, muita gente trabalhando nos retoques finais, agora só depende mesmo de detalhes. Na nossa primeira sala de cinema as cadeiras já estão no lugar, as caixas de som, a tela vamos colocar no lugar, mas é coisa rápida, um técnico vem de São Paulo para fazer toda a instalação”, afirma Danilo.

O espaço conservará a história, com o mesmo nome que ficou conhecido anos atrás: Cine Itaúna, conforme revela Danilo. “O Cine Itaúna tem história na cidade, para mim foi um prazer muito grande que os proprietários permitiram colocar esse nome. Acho que não deixa de ser uma homenagem que a gente faz, sem dúvida nenhuma fez história em Caratinga como uma das maiores salas do interior do Brasil. E agora vem um Cine Itaúna totalmente novo, revitalizado, moderno e com estrutura moderna, acompanhando as grandes capitais”.

O empresário já tem alguns planos para incrementar o cinema futuramente, como explica. “O cinema tem que ter a bomboniere, que não pode faltar pipoca, tem também refrigerante, os doces. Isso é a primeira etapa, penso em agregar mais alguma coisa, porque fica uma área de espera muito ampla e temos ideias futuras de quem sabe sorvete, crepe, açaí ou pizza”.

Diante da expectativa da população com o retorno do cinema na cidade, Danilo mantém expectativa de fomentar a cultura e fortalecer o entretenimento. Para quem está curioso sobre a dinâmica de exibição dos filmes, ele explica que caso o cinema fosse inaugurado hoje sem dúvida o filme de estreia seria ‘Deadpool 2’. Como a ideia será acompanhar a agenda de grandes lançamentos de filmes no Brasil e no mundo, fica a expectativa para a exibição de ‘Jurassic World 2’, previsto para 21 de junho no Brasil.

“Fico muito feliz. Espero realmente que o Cine Itaúna seja correspondido, estamos fazendo tudo do bom e do melhor, queremos trabalhar com filmes lançamentos. Agora, depende da população, que prestigie, cuide também, esse espaço vai ser da população, então tem que zelar pelo cinema, não sujem tanto o espaço, não maltratem as poltronas, porque são poucas cidades no Brasil do tamanho de Caratinga que tem cinema. Então, Caratinga está de parabéns por receber salas de cinema tão modernas assim, que vão acompanhar todos os lançamentos de filmes em nível mundial, Caratinga vai estar sempre atualizado”, declara.

Danilo Botelho cita que os ingressos terão preços acessíveis e o caratinguense ainda poderá aproveitar promoções. “Devemos trabalhar em torno de R$ 20 inteira e meia-entrada R$ 10, que dá direito para estudantes e idosos. Têm as promoções durante a semana, segunda, terça e quarta geralmente não cobramos a carteirinha de estudante, então a pessoa que ia pagar R$ 20 já paga R$ 10, pode levar a família toda. Fica ma