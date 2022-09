Ziraldo recebe homenagem, no 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, sob curadoria do cartunista Edra

DA REDAÇÃO – Criador do personagem Menino Maluquinho, o cartunista e chargista brasileiro Ziraldo é homenageado na exposição Ziraldo 90 – Caricaturas do Mestre nos Traços de 90 cartunistas, que pode ser vista gratuitamente entre os dias 1 e 30 de setembro, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. A mostra é uma paralela da 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba e foi planejada para homenagear Ziraldo, que em 24 de outubro completa 90 anos.

Em Ziraldo 90, o público pode ver caricaturas dele produzidas por 90 cartunistas do Brasil, portanto, cada obra foi desenvolvida conforme os traços característicos dos autores, representando a idade do homenageado. Entre os participantes estão Maurício de Sousa, Camaleão, Kim, Maraska, Fernandes, Baptistão, Quinho e Ulisses.

“A ideia desta mostra surgiu como uma homenagem ao Ziraldo com umas das suas mais destacadas formas de atuação, ao longo de sua profícua carreira. Ao mesmo tempo, dá a oportunidade aos cartunistas, cada qual ao seu estilo, de comemorarem e manifestarem o carinho e admiração que têm por este ícone e uma das maiores referências do humor gráfico mundial”, falou o curador da mostra, o cartunista Edra, que nasceu em Caratinga, mesma cidade de origem de Ziraldo e onde fundou a Casa Ziraldo de Cultura (2009) e realiza o Salão Internacional de Humor de Caratinga, que está na 17ª edição.

Ele comentou, ainda, que a exposição Ziraldo 90 faz parte do acervo do Salão de Humor de Caratinga, que em 2018 assinou convênio de parceria mútua com o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. “Este acervo vem se ampliando sistematicamente desde 2006, quando organizei a primeira homenagem ao Ziraldo. Depois, foi em 2012, quando Ziraldo fez 80 anos, e em 2018, quando publiquei pela Editora Melhoramentos o livro Ziraldo – ao Mestre Com Carinho, reunindo caricaturas de 85 talentosos cartunistas (Prêmio HQMIX 2019). De lá pra cá, foi montada uma exposição itinerante que circulou por várias cidades. Agora foram convidados outros novos cartunistas com uma produção inédita, exclusivamente preparada para a mostra paralela deste ano”, contou Edra, que neste ano está com três trabalhos selecionados no Salão Internacional de Humor de Piracicaba (categorias cartum, charge e tiras/HQ).

Fonte: Portal do Município de Piracicaba