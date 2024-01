ZEMA NA REGIÃO

Governador acompanhou projeto esportivo em Vargem Alegre; visitou escola de Entre Folhas, que é referência no estado e acompanhou obras de recuperação da estrada Caratinga-Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO- O governador Zema cumpriu agenda na região nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25). Ele esteve nos municípios de Inhapim, Vargem Alegre, Entre Folhas, Caratinga e Bom Jesus do Galho.

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE EM VARGEM ALEGRE

O governador também acompanhou atividades do programa Geração Esporte na cidade de Vargem Alegre.

A iniciativa desenvolvida pelo Governo de Minas funciona com a implantação de núcleos esportivos para viabilizar a prática de quatro esportes coletivos – basquete, futsal, handebol e vôlei -, além de outras atividades diversificadas, por estudantes de 6 a 17 anos, em diversos municípios mineiros.

O governador classificou como uma satisfação acompanhar de perto um programa tão importante para os jovens como o Geração Esporte. “É muito bom ver aqui a criançada eufórica e satisfeita com esse programa de incentivo ao esporte. Além disso, fico grato por conhecer a cidade e ver de perto os mineiros que moram no interior, que correspondem a 80% da população do estado. Acredito que uma conversa, olho no olho, entendendo a demanda da população é muito melhor do que um relatório na tela de computador. E isso tem ajudado na gestão do Governo de Minas.

O programa teve início em 2019. Em Vargem Alegre, o Governo de Minas investiu R$ 146 mil desde a adesão do município ao projeto, em abril do ano passado. O recurso viabiliza a aquisição de materiais esportivos e uniformes, contratação de profissionais de educação física e estagiários, entre outros gastos para o pleno funcionamento dos espaços e a prática das atividades esportivas.

Qualidade de vida

Para o professor de educação física e coordenador do programa no município, Otávio Pedro de Alcântara, o projeto é uma forma de melhorar a vida de crianças e jovens de todo o estado. “Na pandemia, tivemos o isolamento das famílias e das crianças, e muitos intensificaram o uso dos jogos eletrônicos e de celular. Agora, neste momento pós, eles têm a oportunidade de fazer uma atividade física, o que proporciona melhoria na qualidade de vida, na coordenação motora, na sociabilização. A participação no esporte é um incentivo para uma vida escolar mais dedicada, com mais responsabilidade”, destacou o professor.

Na cidade, o programa de atividades esportivas beneficia, atualmente, 100 jovens estudantes. Um deles é o aluno Pierre Rocha da Silva, de 11 anos, que incentiva a continuidade do projeto. “Eu estou muito feliz e quero que o projeto siga em frente e dê muito certo. Foi muito bom ter o governador aqui hoje. Agora é continuar praticando esporte. E eu acho ótimo, pois tira a gente do telefone e brincamos muito aqui”, afirmou.

Outra aluna satisfeita com o programa é a jovem Diovana Silva, de 10 anos, que abandonou o uso do celular para praticar esporte. “Estou adorando, pois está me ajudando a sair do telefone, brincar um pouco e distrair minha mente. Muitas crianças hoje em dia ficam no telefone e isso faz muito mal para a saúde, então eu prefiro vir aqui e brincar”, contou a aluna.

A participação do município de Vargem Alegre no Geração Esporte decorre da seleção realizada conforme o Edital Sedese Nº 06/2021, que contemplou 29 municípios de Minas Gerais interessados em executar o programa por um período de 24 meses.

O convênio formalizado visa o pagamento dos profissionais que atuam no programa, aquisição dos materiais necessários para execução das atividades, entre outras responsabilidades previstas no guia do programa.

ESCOLA MODELO EM ENTRE FOLHAS

Romeu Zema conheceu ainda conheceu uma das escolas estaduais mais bem conceituadas em Minas, a Escola Estadual Dr. José Augusto, no município de Entre Folhas.

A unidade é premiada pelo Programa de Iniciação Científica da Educação Básica (ICEB) nos anos de 2022 e 2023 e considerada a terceira melhor escola pública do estado em média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, conforme a startup de tecnologia educacional AIO Educação.

Zema vistoriou a cobertura do pátio central, reformada e concluída em março de 2023, com investimento de R$ 124,6 mil. “Essa escola é diferenciada, abençoada, é modelo, sem um rabisco na parede, sem nada fora do lugar. E não é modelo só no aspecto físico, mas também no que há de mais importante, que é o desempenho dos alunos”, parabenizou o governador.

Romeu Zema ainda entregou notebooks para os estudantes e também se reuniu com alguns dos melhores alunos da instituição de ensino. O governador enalteceu o trabalho da direção da escola. “É muito bom escutar da diretora que ela tem conseguido melhorar a biblioteca, a cantina e as salas de aula, que o transporte escolar recebeu investimentos. Isso tudo faz com que desempenho tão bom permaneça, e até melhore”.

A diretora da Escola Estadual Dr. José Augusto, Eleni de Oliveira Gonçalves, revelou a fórmula do sucesso acadêmico observado entre os cerca de 500 estudantes matriculados. “Nossa escola está equipada, as salas de aula têm os materiais necessários e nós aproveitamos todas as oportunidades, como os projetos, em que buscamos trabalhar a autonomia dos nossos alunos e o protagonismo deles, juntamente com a motivação dos nossos profissionais. O que nos impulsiona são os rumos dos nossos alunos e onde eles querem chegar”.

O prefeito Ailtinho destacou a importância do reconhecimento à escola e ao município. “É um orgulho pra nossa terra. O recurso que o governador manda é bem aplicado, temos compromisso com o recurso público e o resultado é esse, ser premiada várias vezes nossa escola estadual e ver nosso governo reconhecendo isso pessoalmente é muito orgulho. Pela primeira vez Entre Folhas recebendo um governador. Sabemos a humildade dele, a presença dele, uma das melhores gestões do Brasil”.

CARATINGA E BOM JESUS DO GALHO

Na manhã desta quinta-feira (25), o governador e sua comitiva visitaram as obras de recuperação funcional da MG-329, que estão na reta final para conclusão dos 25,1 quilômetros, no trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho.

A primeira parada foi em Caratinga, onde ele foi recepcionado pelo prefeito Welington Moreira. De acordo com o estimado pelo governo, as melhorias, que eram aguardadas há mais de dez anos vão permitir deslocamento mais seguro e confortável para mais de 130 mil pessoas que vivem na região.

A rodovia, que já está com o pavimento de todo o segmento revitalizado, agora precisa apenas da finalização dos serviços complementares de drenagem e de instalação das placas de sinalização, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Com isso, todas as melhorias estarão prontas para utilização pelos moradores e por aqueles que trafegam por esta estrada estadual.

“Fico muito satisfeito de estar aqui na região e ver os avanços da recuperação da MG-329, que há mais de dez anos não recebia nenhuma melhoria. Tenho certeza de que o Governo de Minas tem uma presença marcante no interior do estado e estamos fortalecendo esse trabalho em parceria com os prefeitos, porque o Governo do Estado não tem braços suficientes para executar todas essas melhorias. Por isso estamos avançando na área da saúde, da educação e, principalmente, fazendo um trabalho a quatro mãos com os prefeitos”, afirmou o governador de Minas Gerais.

O prefeito Welington Moreira citou, além a MG-329, outras obras executadas em Caratinga com recursos do Governo Estadual. “Representa muito para Caratinga, em função dos investimentos aqui alocados. A MG-329, desde que foi construída não havia tido manutenção e, agora, com o governo do Estado, um investimento de quase R$ 20 milhões para total recapeamento Caratinga x Bom Jesus do Galho. Investimento de quase R$ 1 milhão para infraestrutura dentro do nosso município, principalmente área urbana, com recapeamento e asfaltamento de algumas ruas. Investimento para o asfaltamento de acesso São João do Jacutinga a Patrocínio, que era um sonho de todos nós, especificamente moradores daquela região. E também o chamado Córrego do Veadão, de quase R$ 600.000 para reconstrução de uma ponte, que antes era de madeira e agora será de concreto armado. Nossa palavra é de agradecimento por tudo que tem feito”.

Bom Jesus do Galho

Antes de seguir a agenda nas cidades de São Pedro dos Ferros e Rio Casca, Zema esteve na MG-329 na altura de Bom Jesus do Galho e também parou em uma padaria da cidade, onde discursou ao lado do prefeito Aníbal Borges.

Em relação à rodovia, a professora Silvane Mussi, de 57 anos, disse que esta foi a primeira vez que observou uma mudança significativa na estrada. A secretária municipal de Educação de Bom Jesus do Galho mora às margens da rodovia, na entrada da cidade. “Havia trabalho de recapeamento, tapa buraco, mas não segurava muito. Então, aconteciam muitos acidentes com gente da nossa cidade. Nunca houve um cuidado como o de agora, uma revitalização tão bem-feita”, contou.

Para a professora, a segurança do tráfego traz um alívio. “Minha filha pega esse trecho todo dia, às vezes volta à noite, e antes eu ficava preocupada com os buracos na via, o mato tampando a visão dos motoristas. Então, agora, isso me traz segurança, graças a Deus”, destacou.

Logo ao lado, o dono de uma mecânica também ficou satisfeito com o que promete acabar com inúmeros reparos imprevistos de veículos que passam pela região, como ocorreu com um ônibus viajando de Pernambuco a São Paulo, no ano passado. “Chegou aqui umas 9 da noite. Foi a noite inteira pra transportar pra cá e resolver, cheio de passageiros aqui. Estragos em suspensão, pneu e roda amassada é o que mais tinha aqui. Resolveu o problema”, relatou Edson Ferreira Viana, de 53, que trabalha no local há cerca de 30 anos. “Antes, eram 40 ou 50 minutos pra chegar até Caratinga; agora dá uns 15, 20”, completou.

O contrato para execução da recuperação funcional da MG-329 contempla os mesmos serviços para outro segmento da região, a LMG-823, entre Inhapim e São Sebastião do Anta. Os serviços neste trecho também estão avançados e tem a conclusão prevista para abril de 2024.

Além de viabilizar mais segurança no percurso rodoviário, as melhorias nas duas rodovias também vão favorecer a economia dos municípios, uma vez que os dois trechos representam importante corredor de escoamento da safra de café da região.