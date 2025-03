Zelinha x Sindicato dos Servidores Públicos

Após a fala da vereadora Zelinha, que usou a tribuna da Câmara para reclamar da superintendente operacional de Saúde, Paula Botelho e da postura da servidora com a classe de Enfermagem de Caratinga, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, hoje presidido por Aline Verneque, emitiu um comunicado oficial afirmando que a vereadora atribuiu a Paula “condutas inapropriadas e expondo de maneira indevida a classe de Enfermagem de Caratinga”.

Aline Verneque

Ainda na mesma nota assinada por Aline, ela destaca que jamais recebeu qualquer denúncia formal ou informal nesse sentido e não reconhece a veracidade dessas alegações. “Afirmamos que toda e qualquer denúncia envolvendo servidores deve ser tratada com seriedade, dentro dos canais institucionais adequados, garantindo o direito à defesa e evitando exposições indevidas. Bem como seguindo o trâmite legal administrativo para de medidas cabíveis aos responsáveis”. Para Aline, houve exposição de um servidora de forma pejorativa. Fato é que se faltava denúncia, a vereadora acaba de trazer questionamentos que podem ser investigados.

Sindicato I

Muitas pessoas têm questionado um posicionamento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em relação a reclamações sobre a Prefeitura de Caratinga. As comparações citam, por exemplo, o empenho do Sindicato na gestão passada para que houvesse apuração do caso do áudio do ex-prefeito convocando servidores municipais a participarem de evento político em 2022. À época, Clausiano Peixoto, o Teinha, era o presidente do Sindicato. Está faltando envolvimento do Sindicato? Ou as reclamações ficam só no campo das redes sociais e não chegam ao órgão que representa os servidores?

Sindicato II

Teinha foi reeleito presidente do Sindicato para o triênio 2025-2027, tendo como vice Aline Verneque. Em janeiro, ele foi nomeado por Dr. Giovanni como assessor jurídico da Prefeitura. Assim, Aline responde como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Secretariado

O vereador Nêgo tem pedido que o prefeito dr. Giovanni tenha critérios técnicos para nomear os novos secretários para que a população fique mais tranquila. “Estamos acompanhando todas as nomeações e podem contar com o nosso trabalho de fiscalização até que seja criada uma equipe técnica, voltada para os interesses da comunidade.

Escolas

Sete escolas municipais estão para serem construídas com o recurso com o projeto Mão Dadas do governo estado. Segundo o vereador Ricardo Angola, o dinheiro já está na conta da prefeitura e falta a liberação dos projetos. Uma das escolas será no distrito de Sapucaia, e as outras em São João do Jacutinga, Santa Efigênia, Patrocínio, e nos bairros Santa Zita, Bairro das Graças e Esperança.

Jéssica

A vereadora Jéssica disse que solicitou uma verba de R$ 300 mil para a deputada federal Greyce Elias para a implantação de um posto de coleta de sangue em Caratinga. “Dessa forma o sangue vai ser coletado em nossa cidade, sem a necessidade de deslocar para outro lugar. O sangue é coletado e enviado para GV para o devido processamento e com uma semana ele volta para Caratinga e fica armazenado. Teremos um banco de sangue na nossa cidade, e sempre que necessitar de uma intervenção, assim a chance de salvar vidas aumenta consideravelmente”.

Juarez

O vereador Juarez tem defendido a melhoria do atendimento na Upa. “Diminuiu drasticamente a judicialização da saúde em Caratinga, além disso os PSF’s e ESF’s melhoraram os atendimentos, o que fez diminuir a fila na Upa. Precisamos melhorar, mas teve um avanço”.

José Cordeiro

Na tarde desta última terça-feira (18), o vereador José Cordeiro reuniu-se com pais e atletas da Comunidade de Cordeiro de Minas para a primeira reunião em busca da implantação da escolinha de futebol de campo, por meio do Projeto Fênix. Segundo o vereador por falta de investimento do Poder Público no incentivo ao esporte, à princípio as despesas com a escolinha serão pagas com seus recursos próprios.