Zeff Closet inaugura unidade física na Catarina Cimini

Marca vai do digital para o presencial buscando maior aproximação dos clientes da Cidade das Palmeiras e a ampliação de sua cartela de consumidores

CARATINGA – A Zeff Closet, loja de moda feminina, ganhou mais uma versão, a presencial, que será inaugurada na manhã do próximo sábado com a presença de influencers do setor. O novo ponto, segundo a sócia-proprietária do empreendimento, Dóris Zeff, pode ser definido como “uma vitrine de novas tendências, sem desprezar os looks básicos que sempre vão ter espaço garantido no closet das meninas”.

Dóris explica que, desde a criação da Zeff Closet, há dois anos, ela sempre buscou identificar os desejos de suas clientes, associando esse sentimento ao que desfila pelas passarelas dos grandes centros da moda. Além disso, ela vem se mantendo atenta aos processos de compras a fim de facilitar a vida das meninas e proporcionar as melhores experiências a cada cliente que busca por um item Zeff Closet. “Senti uma grande necessidade de instalar uma loja presencial com outra opção para quem gosta de ir aos pontos de compra, provar a peça, experimentar combinações de cores, tecidos, dos cortes das roupas e já sentir um pouco a boa sensação de estar dentro de um look novinho, encomendar o que por um acaso não conste em nossas araras”, sublinha Dóris, que escolheu Caratinga para a instalação da Zeff Closet por já ter muitas clientes na cidade, ressaltando em seguida que atende várias regiões do Brasil, “o que ajuda a reforçar a necessidade da loja virtual se manter em atividade também.

Quanto à ambientação da loja, Dóris sublinha que privilegiou cores claras, que têm tudo a ver com a marca. “O fundo branco do logotipo faz com que as flores ganhem destaque. Na decoração da loja, a neutralidade dos tons não roubam a cena, mas ajudam a dar mais visibilidade aos looks e seus atrativos, como estampas para todos os gostos e mesmo para peças lisas”.

Questionada sobre o perfil de suas clientes, Dóris conta que a Zeff Closet é democrática, “é roupa para todo mundo que queira usar a marca, independente do biótipo das pessoas, da situação em que optam por usar nossos looks. Sempre vai estar na moda a liberdade de se usar o que se quer, da forma que a pessoa desejar e na situação em que for conveniente a ela”.

Dóris observa que a instalação da nova loja é um passo importante para a Zeff Closet, que já deu os primeiros passos na confecção de peças com a marca própria. “Às vésperas do Natal, em atenção à grande demanda por roupas com brilho, investimos na produção de blusas com strass e correntes douradas e pratas. O sucesso foi pleno”, avalia Dóris, que tem como sócio Júnior Morais, “um amigo visionário, que acreditou em meu potencial como empreendedora da moda e é peça fundamental de todas as conquistas da Zeff Closet.

A nova loja Zeff Closet fica na avenida Catarina Cimini, número 267, um endereço de fácil acesso, inclusive para quem vai à loja de carro. Nessa via, as vagas de estacionamento não são tão concorridas quanto em outras ruas e avenidas.

SERVIÇO

A inauguração da Zeff Closet será a partir das 12h do sábado (12).