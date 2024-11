Zânia Faria participa de fundação de Movimento Mulheres Municipalistas Mineiro

Prefeita eleita de Santa Rita de Minas foi destaque em evento

DA REDAÇÃO- Zânia Faria, eleita prefeita de Santa Rita de Minas nas eleições de outubro, se destacou durante o Congresso Mineiro de Novos Gestores, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), em Belo Horizonte.

Ela participou do painel “Mulheres Municipalistas: construindo o futuro e protagonismo no Brasil e em Minas Gerais”, quando foi fundado o Movimento Mulheres Municipalistas Mineiro. Zânia foi convidada a falar sobre sua história.

A iniciativa nasce com o compromisso de ser uma iniciativa pioneira em Minas Gerais para promover a inclusão e o fortalecimento da mulher na política, além de fortalecer a atuação da mulher na gestão pública. O objetivo é ter um novo olhar para os desafios e as conquistas femininas nos espaços de poder e decisão.

“A mulher vem se descobrindo, ela nasceu forte. Então, nesse momento, a gente precisa estar unidas por um bem comum, por um bem maior. Minha história é linda, como de todas as mulheres, nós superamos desafios”, destacou Zânia Faria.

Zânia Faria afirma que começou sua carreira política como vereadora, em Simonésia. Porém, de volta à sua terra natal, teve a oportunidade de alcançar novas perspectivas e foi eleita prefeita com 1.923 votos (39,55%). “Quero deixar o carinho para a minha prefeita, a Marinalva, que se tornou uma referência para mim. Então, retornando para a minha cidade de origem, Santa Rita de Minas, me candidatei novamente e fui eleita vereadora. Agora, candidatei a prefeita, eleita prefeita. A minha história é de superação. É o ponto que toda mulher precisa entender. A mulher tem que se amar primeiro. A partir do momento que ela se ama e confia, ela vence”.

Para Zânia, a mensagem é de que a mulher tem que estar onde ela quer. “E essa confiança só parte de nós. Quero agradecer essa oportunidade, vou me preparar para ser uma excelente gestora, uma excelente prefeita, tenho os projetos futuros. Meu ponto de equilíbrio é quando olho para mim e falo como sou forte. Agradecer também a Deus por essa oportunidade. E nós juntas vamos fazer a diferença”.

Início das ações

As ações em Minas Gerais começaram em junho deste ano, com o “Encontro de Mulheres Municipalistas: liderando com inovação e inclusão”, no 39º Congresso Mineiro de Municípios da AMM.

Sensibilizar as pessoas sobre a importância da participação feminina na política, especialmente em ano eleitoral, foi o objetivo do evento, que contou com a presença de prefeitas, deputadas e vereadoras.

Após o lançamento, ao longo do próximo ano, serão desenvolvidas ações, agendadas reuniões e encontros do Movimento. Com o resultado das eleições municipais de 2024, o Estado contará, a partir do próximo ano, com 67 prefeitas, 121 vice-prefeitas e 1.324 vereadoras. Apesar da quantidade de eleitas ter aumentado, os números permanecem abaixo do percentual nacional.