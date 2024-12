Zânia Faria: a primeira prefeita de Santa Rita de Minas fala sobre desafios e expectativas do mandato

CARATINGA- Em uma eleição histórica, Zânia Faria foi eleita prefeita de Santa Rita de Minas em outubro de 2024, conquistando quase 40% dos votos válidos. Natural da cidade, ela traz em sua trajetória a experiência como vereadora em Simonésia e também em Santa Rita, além de uma forte conexão com a comunidade local.

“Sou natural de Santa Rita de Minas. Minha família veio do Córrego do Juca Antônio, mas, hoje estão residentes em Santa Rita mesmo. Tive uma oportunidade como vereadora em Simonésia, depois retornando para Santa Rita de Minas me candidatei novamente, fui eleita vereadora, graças a Deus. E agora eleita prefeita em Santa Rita de Minas”, conta Zânia.

A prefeita eleita destaca que sua atuação na Câmara Municipal foi essencial para se capacitar e entender as necessidades do município. “A experiência de vereadora nos capacita, porque a gente passa a se envolver com o município, os vereadores são atenciosos com a criação dos projetos, a elaboração das providências, o que vai ajudar a Prefeitura a desenvolver as políticas públicas”.

Um mandato para transformar

Para Zânia, sua eleição representa a chance de implementar as mudanças que sempre almejou para Santa Rita de Minas. “Entendi a partir do momento que conseguia colocar as minhas providências em ordem, colocar todos os meus projetos de lei, que para construir o que sempre almejei para minha cidade, teria que ser prefeita. Foi aí que decidi: se eu não puder vir como prefeita, não quero porque como vereadora tive vários impasses e somente agora como prefeita que vou poder realmente realizar tudo aquilo que era o meu propósito”.

Sobre os desafios da administração municipal, Zânia enfatiza a necessidade de um governo técnico e organizado. “Durante a campanha, ouvindo as pessoas, observei que a administração não era uma gestão técnica. Entendi que a administração teria que ser técnica, porque a gestão pública administra o que é fornecido por nós, pelos munícipes, que são os impostos. Assim, a melhor forma de uma gestão, de um governante, repassar isso com dignidade é fazendo acontecer”.

Prioridades e parcerias

Zânia destaca que, a partir de 2025, sua prioridade será organizar as demandas do município e trabalhar pelo coletivo. “O princípio da minha administração vai ser a organização. Preciso chegar, me inteirar das demandas do município, colocar a casa em ordem, pra gente começar a mostrar o nosso plano de ação”.

Ela também destacou o apoio recebido de lideranças políticas durante sua campanha. “Deus colocou na minha campanha os meus apoiadores, como o deputado Euclydes Pettersen, o Dr. Jorge Ali, e o nosso senador Cleitinho, que têm sido fundamentais para apoiar meus projetos”.

Liderança feminina

Como primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita em Santa Rita de Minas, Zânia enxerga sua posição como uma representatividade para outras mulheres. “Me sinto representada por todas. Hoje estou como gestora, a primeira prefeita da minha cidade, então, creio que vou ser uma grande representatividade para todas as mulheres”.

Zânia acredita em um trabalho conjunto com a Câmara de Vereadores e com os municípios vizinhos. “Entendo que todos os vereadores vão se dedicar nos projetos, vou fazer o máximo para poder atendê-los porque tive a experiência como vereadora, então sei a necessidade. Acredito que a Câmara Municipal vai se unir ao executivo e juntos vamos fazer um trabalho lindo”.

Ela também reforçou a importância de parcerias regionais. “Os prefeitos da região, entorno do nosso município, precisamos sim estar unidos. A gestão de um complementa o município vizinho, essa decisão fortalece o vínculo”.

Compromisso com a população

Para a população de Santa Rita de Minas, Zânia deixa uma mensagem de responsabilidade e compromisso: “Vou retribuir para vocês toda confiança, todo carinho. O que for do meu alcance vou fazer para nosso município, beneficiar as nossas crianças, nossos idosos. Vou cuidar dos nossos jovens, dar uma direção para nossas mães, nossos adolescentes para inseri-los no mercado de trabalho. Santa Rita de Minas é um município forte, mas, a partir do momento que ele tem uma gestão para todos”.