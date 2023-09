Youtuber de maternidade é presa por maus-tratos com os filhos

Ruby Franke conquistou milhões de inscritos dando dicas sobre maternidade. Ela foi presa após um de seus filhos ser encontrado com ferimentos.

A youtuber americana Ruby Franke foi presa por maus-tratos contra seus seis filhos, no final de agosto, na cidade de Ivins, nos Estados Unidos. Ela era dona de um canal com mais 2 milhões de inscritos em que dava dicas sobre maternidade. Além de Franke, sua sócia, Jodi Nan Hildebrandt, também foi presa.

A mulher, de 41 anos, era dona do canal ‘8 passengers’ (8 passageiros) e dava conselhos sobre educação rígida, segundo os preceitos da doutrina mórmon. No fim agosto, um dos filhos, um garoto de 12 anos, conseguiu pular a janela e procurou um vizinho pedindo comida e água.

Ele estava desnutrido e tinha diversas feridas pelo corpo. Seus tornozelos estavam amarrados por fita adesiva. Os vizinhos chamaram a polícia. O menino foi hospitalizado com quadro grave de desnutrição e ferimentos causados por conta de amarração de cordas.

A polícia foi à casa da influenciadora e encontrou as outras cinco crianças. Uma menina de 10 anos também precisou de assistência médica. A Franke perdeu a guarda dos seis filhos e foi detida. Os irmãos foram colocados sob a guarda de familiares e serviços de assistência à infância.

Segundo o jornal britânico Dailymail, Franke contou que o garoto começou a ver pornografia com apenas três anos de idade. Ela ainda deu detalhes sobre o abuso do outro filho, que seria estuprado há anos. E acrescentou que, juntos, os dois abusaram de outras crianças. Segundo a youtuber, em maio, seu filho confessou ter abusado sexualmente de 20 pessoas, incluindo primos e vizinhos. Mas ela não apresentou nenhuma prova sobre as alegações. A juíza responsável determinou que o filho em questão fosse enviado para um lar “sem outras crianças”.

O marido de Franke, Kevin, participou da audiência, ao lado do advogado da família. Os dois não comentaram à imprensa quando questionados se acreditavam nas alegações de Ruby. A justificativa dada pelo advogado é que eles não se manifestariam “por respeito às crianças envolvidas”.

Conselhos polêmicos

Ruby Franke criou o canal ‘8 passengers’ em 2015. Com vídeos diários, ela compartilhava a rotina da família, a vida no subúrbio e a religião mórmon. Em algumas publicações, a criadora de conteúdo dava sinais da verdadeira convivência em casa. Em um dos vídeos, ela diz que os filhos “perderiam o privilégio de jantar” se continuassem brincando de “lutinha”. Em outro, Franke afirma que sua filha de seis anos “precisava” passar fome por ter esquecido seu almoço em casa. Na época, o pai das crianças saiu em defesa da esposa, dizendo que os dois tentavam ensinar seus filhos a “viver com responsabilidade” como “donos de si mesmos”.

Mesmo assim, um grupo criou um abaixo-assinado, pedindo para que o canal fosse retirado do ar e que as autoridades interviessem no caso. Apesar de não ter surgido uma resposta ao movimento, o canal diminuiu as postagens, até sair do ar, em meados de 2022.

Mas Franke continuou criando conteúdo, dessa vez em parceria com Jodi. As duas tinham uma página no Instagram, chamada ‘Moms of truth’ (Mães da verdade), em que davam orientação a pais. A página ainda está no ar, mas diversos seguidores demonstraram que se sentiam enganados e pedem para que Judy e Ruby fiquem na cadeia. No YouTube, diversos canais recuperam trechos de ‘8 passengers’, mostrando a crueldade no tratamento com os filhos, que passaram a ser chamados de seis prisioneiros. “Ruby Franke não cria, possui ou tem acesso a nenhuma parte deste canal”, diz uma das páginas. Fonte: Estado de Minas