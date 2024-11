XXIV Festival de Dança Jairo Grossi encanta com magia e brilho

CARATINGA – A magia da Disney tomou conta de Caratinga durante o XXIV Festival da Allegro Escola de Dança Jairo Grossi. Com o tema Disney em Dança – Faça um Pedido, o evento, que já é parte do calendário cultural da cidade, encantou o público com apresentações emocionantes e uma superprodução impecável. “Foi uma noite pensada em cada detalhe para proporcionar ao público uma experiência única”, destacou Keké Rodrigues, professora de dança e organizadora do evento.

O festival contou com a participação de crianças, adolescentes e adultos, além de um grupo especial formado por mães de alunos. Com figurinos deslumbrantes e coreografias inspiradas nas histórias clássicas da Disney, os bailarinos transportaram a plateia para um mundo de fantasia. “Os figurinos foram pensados para complementar cada apresentação, trazendo mais encanto ao espetáculo”, afirmou Lucimar Stockler, uma das bailarinas.

Segundo Eci Carvalho, diretora da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC, o evento reflete o compromisso da escola com a valorização da arte e o desenvolvimento cultural dos alunos. “Estamos muito felizes em ver o crescimento desse festival ao longo dos anos, sempre nos surpreendendo e superando as expectativas. Ele se tornou um momento especial não só para os alunos, mas para toda a cidade”, disse.

O público, de mais de 1500 pessoas, ficou emocionado com as apresentações, que foram marcadas pela dedicação e paixão dos participantes. “É incrível ver todo o talento e esforço dos alunos no palco. Saio daqui emocionada e já aguardando o próximo festival”, comentou Ilana Fernandes, mãe de uma das alunas. O espetáculo reafirmou o papel da Allegro Escola de Dança Jairo Grossi como referência artística na região e deixou uma marca inesquecível na memória dos presentes.