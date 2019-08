Evento acontecerá nesta sexta-feira (30) com o tema ‘Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social’

CARATINGA- A XI Conferência Municipal de Assistência Social acontecerá nesta sexta-feira (30), no Centro de Pastoral São João Batista, situado à Praça Cesário Alvim, 311 A/4º andar (atrás da Catedral). O evento será realizado no horário de 8h às 17h.

O tema será ‘Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social’. De acordo com Jenadir João de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, este será o momento de debate em torno de políticas públicas para o setor. “Estamos fazendo a 11ª Conferência, que vem de encontro às necessidades dos cidadãos, uma vez que entendemos que nesta conferência é onde temos os espaços para opinar sobre o que acham que o município está falhando. Tem o direito de discutir com o executivo, o legislativo e pode apresentar sugestões, pois às vezes criticamos um serviço, mas não opinamos sobre ele. Este é o momento, a conferência é aberta a todo o público. Esperamos realmente que a sociedade civil participe, venha para junto de nós, até mesmo aproveitando o momento que estamos vivendo um sério desmonte de direitos conquistados ao longo dos anos, principalmente partindo do Governo Federal, e nada melhor do que a união”.

Jenadir enfatiza a importância de o cidadão refletir sobre o tema proposto. “A conferência tem como tema o direito do povo, o financiamento público e a participação social. Na constituição estão os seus direitos garantidos, mas, na prática está acontecendo? O que podemos fazer para melhorar isso?”.

O secretário de Desenvolvimento Social, Aluísio Palhares, explica a importância da realização da conferência. “Assumindo recentemente a secretaria municipal de Desenvolvimento Social, chego num momento muito importante, quando vai acontecer a conferência municipal, um espaço democrático, onde a administração pública traz a participação àqueles que realmente financiam todos os serviços. Esta conferência tem como finalidade avaliar a situação da política de assistência social na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social”.

A programação contará com palestra e apresentações. Antes, será realizado o credenciamento, conforme detalha. “Este tema realmente chama muita atenção, quando vai falar da assistência social que é um direito do povo, com financiamento público e participação social. Na parte da manhã teremos a palestra que será proferida pela Aline Queiroz, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, com todo seu conhecimento, para tratar deste tema central; e apresentação dos adolescentes da Fundação Cidade dos Meninos. Ainda teremos um debate”.

O período da tarde será destinado à divisão dos eixos temáticos com o direito do povo, financiamento público e participação social. Cada participante escolherá um dos três eixos para se aprofundar. “Após essa apresentação, cada eixo terá o palestrante responsável; teremos apresentação do grupo afro e leitura das propostas. Teremos a plenária final e depois a eleição dos delegados, uma conferência completa como determina o regimento”.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Social, a participação popular é fundamental para traçar o perfil do município e apresentar propostas na área. “A verdadeira cidadania é aquela que se preocupa com aquele problema que agora não lhe afeta diretamente, mas talvez amanhã vai afetar. Que tenhamos essa sensibilidade de apoiar as políticas, principalmente para os menos favorecidos.