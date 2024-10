XEC: com nova variante da covid em circulação em outros estados, FUNED reforça vigilância em Minas

Nova linhagem do vírus da COVID-19, chamada XEC, está circulando em três estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Por isso, a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) reforçou o monitoramento em Minas Gerais. Diante o aumento no número de casos da doença, a FUNED analisou várias amostras, e não foi detectada a nova variante da doença.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante XEC está classificada como uma variante em monitoramento. Felipe Ianni, chefe do Serviço de Virologia da Fundação Ezequiel Dias, detalha como funciona o trabalho da Funed. “Nesses últimos meses, a gente não estava tendo muitos casos de COVID, então a gente não estava fazendo esse monitoramento genético porque não estava tendo casos. Então no último mês houve um aumento, nós sequenciamos, aproximadamente, sessenta e cinco amostras, fazendo a vigilância genômica, porém essa variante nova ainda não apareceu aqui em Minas Gerais. E mensalmente, nós mandamos amostras para nossa referência nacional para que também possa realizar o sequenciamento por lá, que é a Fiocruz, Rio de Janeiro”, detalha.

O especialista alerta que a nova variante XEC tem maior facilidade de transmissão, mas ainda não é uma preocupação. “Nós vimos que em outros países, como na Europa, Ásia, já sabe que ela tem uma maior transmissibilidade, então por isso ela foi colocada como uma variante de monitoramento, ainda não é uma variante de preocupação. Com o aumento de casos, a gente aumenta também a vigilância genômica, então a gente passa a sequenciar o maior número de amostras e possibilita pegar novas variantes, inclusive essa que está sendo detectada”, explica o chefe do Serviço de Virologia da Fundação Ezequiel Dias (FUNED), Filipe Ianni.