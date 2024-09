WMorais Tendas & Estruturas inaugura sede própria

CARATINGA- Os empresários Wask de Morais e Márcia Morais inauguraram no último dia 2 de setembro, a sede própria da WMorais Tendas & Estruturas.

Reconhecido em Caratinga e região por sua atuação como fornecedor de estruturas para festas, feiras, eventos particulares e da administração pública, Wask celebra o sucesso de uma trajetória marcada por empreendedorismo.

A WMorais está localizada no Condomínio Vila Mercantil, uma área com infraestrutura para receber empresas de médio e grande porte, na MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. Na área total de 3.759 m² foram construídos um galpão de 1.400 m² e outro de 700m². No galpão menor, os convidados da festa puderam acompanhar o showroom do Natal Iluminado, decoração promovida anualmente pela Prefeitura de Caratinga na Praça Cesário Alvim.

WASK MORAIS

Wask Morais Gomes nasceu em 2 de setembro de 1956, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Filho de uma família numerosa, quando adulto passou a dividir seu tempo entre as atividades como bancário, locutor de rádio e desempenho em atividades de palco em eventos públicos.

Foi nessas atividades de palco que se deu o primeiro encontro com Caratinga, através do professor Cláudio Leitão, então secretário de Educação da recém iniciada gestão do prefeito Anselmo Bonifácio, Fabinho, que tinha como uma de suas metas, ampliar as atividades que envolvessem de forma mais direta a participação comunitária. Tornou-se peça chave na condução das estratégias de marketing de vários pleitos políticos, com sua performance fazendo a diferença em muitas eleições, ao longo de décadas.

A identificação foi imediata, e teve início então a marcante trajetória de Wask de Morais em Caratinga e região, atuando em iniciativas do poder público e se notabilizando como locutor de eventos, enquanto mantinha um programa semanal da Rádio Caratinga, veículo do Sistema Caratinga de Comunicação, onde atuou por mais de duas décadas como diretor comercial.

O espírito empreendedor logo o levou à iniciativa privada, inovando na criação da primeira empresa privada de eventos para atender Caratinga e região, extrapolando a seguir, para outras cidades de Minas e do Brasil, conceituando-se como um dos principais nomes do ramo, com reconhecimento até os dias de hoje.

O trabalho de locação de tendas e fornecimento de estrutura para feiras e outros eventos prossegue até os dias de hoje, mantendo a WMorais como referência graças aos esforços de sua equipe e à liderança de Wask.