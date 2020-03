A Wizard Caratinga realizou na última sexta-feira (28/02), mais uma edição do Café de Boas Vindas, oportunidade para receber os alunos para mais um ano de bastante aprendizado. Os diretores Jakson e Cleisiane Paganini fizeram a abertura com uma mensagem de acolhida e carinho. Confira os registros do fotógrafo Wilson Martins: