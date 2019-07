Wizard: Projeto-piloto em Caratinga está entre as cinco melhores práticas da rede

Inspirado na saga Harry Potter, ideia competiu com 1.269 unidades em todo território nacional

CARATINGA- Quem é fã da saga Harry Potter sabe que existem quatro casas de Hogwarts. São elas: Lufa-lufa, Grifinória, Sonserina e Corvinal. E foi inspirado neste universo, que a Wizard, unidades Caratinga e Cariru/Ipatinga, deu início ao projeto ‘A Taça das Casas’, uma competição entre os alunos.

Com projeto piloto em Caratinga, a escola foi premiada dentre as cinco melhores práticas da Wizard by Pearson, a maior rede de ensino de idiomas do País, com 1.270 unidades em todo o território nacional. O DIÁRIO conversou com a supervisora pedagógica Juliana Reis e o coordenador pedagógico, Lincoln Muniz, o autor do projeto.

A PREMIAÇÃO

Chamada ‘Best Practices’, a competição é uma motivação interna para que o setor pedagógico desenvolva para a rede boas ideias, modificando o trabalho de maneira positiva e evolutiva, como explica Juliana. “É uma maneira inteligente que se tem também de ter novas ideias a partir de nossas ideias. Eles fazem hoje uma premiação, tem o ranking dos primeiros colocados e com as pessoas que conseguem levar essas boas práticas para que sejam vistas como algo simples de ser realizado, com baixo custo ou nenhum custo e que todos possam aproveitar, para estar alinhado com a multiplicação de melhorias dentro da unidade escolar”.

Esta é a primeira vez que as escolas de Caratinga e Ipatinga participam desta competição, mas o empenho de toda a equipe garantiu a vitória. Juliana destaca que a participação foi um desafio. “Eu nunca quis entrar antes, porque à medida que você consegue evoluir algumas coisas e vai tendo uma visibilidade, tem que se manter naquele nível e manutenção é desafiadora. Mergulhamos no trabalho do dia a dia, com ideias novas e não conseguimos ali no momento mandar o projeto, estar alinhado com aquilo que raciocinamos que seria excelente mesmo. Às vezes subjugamos o próprio trabalho, para se arriscar”.

O projeto idealizado pelo coordenador pedagógico Lincoln tem como ponto de partida, um importante ganho pedagógico, envolvendo alunos e professores. “Ele se inspirou em um personagem e uma história, que se encaixou muito bem com a realidade das escolas, para que as pessoas se motivassem e percebessem a importância pedagógica da devolução de tarefas. O índice que queríamos atingir foi o de homeworks (tarefas de casa) entregues. É claro que para o coordenador ter o índice acrescido no percentual da Pearson, 85% de tarefas entregues de todos os alunos por mês, dentro do próprio mês, cria nele essa obrigação, contudo é muito importante fazer um trabalho dinâmico, que também impactaria no comportamento dos professores”.

Na avaliação da supervisora pedagógica, esse foi o maior desafio, nessa integração aluno-professor. “Quando você pede para o aluno devolver tarefa, está mais uma vez pedindo para o professor se comprometer com a própria devolução. O aluno devolve para a escola, mas o teacher tem que devolver em tempo hábil para o aluno, para fazer sentido na rota do desenvolvimento. Quanto antes o aluno fazer a parte escrita, mas rápida a absorção de conteúdo, mais autonomia vai tendo linguisticamente sobre a questão. Essa movimentação interna gerou inicialmente várias medidas do coordenador. Teve que envolver de novo a equipe, ficar solicitando, isso gera um desconforto. Não dependemos só do nosso aluno muitas vezes para ter um retorno legal”.

A partir do projeto, foi possível observar que o índice de devolução/ retorno de tarefas foi crescente. Com os resultados positivos, o projeto que começou em Caratinga teve início como segundo piloto em Ipatinga e alçou voos maiores, sendo inscrito na competição. “Conseguimos comprovar isso pelo sistema nativo operacional nosso, monitorado pela Pearson. Quando eles viram que estávamos aumentando o índice a partir de uma ideia e que estava bacana, percebi que era interessante para a Best Practices. Ao invés de mandar do zero, percebemos que essa ideia que começou com um projeto piloto aqui em Caratinga tinha sido muito legal e que já estava funcionando. Resolvemos levar para Ipatinga também, que tomou uma dimensão maior”.

A competição envolveu todas as escolas da rede e tem motivado a equipe já para a premiação de 2020, como acrescenta Juliana. “A Wizard em si tem quase três mil células de entrega, porque tem Wizard Lite, que é até 150 alunos e Wizard em ponto de atendimento como, por exemplo, atendemos em Belo Oriente, em um projeto social e o número de matrículas está aumentando, estamos vendo que em 2020 vamos ter que colocar uma escola menor lá. Não competimos com as três mil, mas competimos com 1.269 escolas, o que já é muito gratificante”.

O PROJETO

Lincoln enfatiza os fatores que inspiraram a criação do projeto e de que modo os alunos interagiram dentro desta prática. “Tendo em vista que acredito que para todas as unidades da Wizard, o índice de entrega de homeworks, as tarefas, é o ‘calcanhar de Aquiles’, eu pensei em uma competição legal e sadia para os nossos alunos, que envolvesse o mundo deles, ou seja Harry Potter. E fiz aquela mesma competição que existe no filme, chamada A Taça das Casas, onde todos os alunos, grupo de livros, competissem entre eles. Dividimos toda a escola em casas, Sonserina, Corvinal, Lufa-Lufa e Grifinória e colocamos os alunos para duelarem. Qual grupo de aluno que entrega mais homework? Qual grupo de alunos que participa mais das atividades extras? Qual grupo de aluno mais frequenta a escola?”.

A ideia teve grande aceitação nas escolas, demonstrando que o resultado final estava sendo alcançado, envolvendo os alunos de uma forma descontraída e ao mesmo tempo educativa. “A partir daí foi tomando uma dimensão maravilhosa. Dobramos o número de matrículas feitas dentro desse período, levando em consideração o ano passado para esse ano e indicações de aluno, uma coisa magnífica. E os alunos gostam desse universo de Harry Potter, é bem gostoso também, traz aquela nostalgia. E os que estão novos adoram, porque a saga não parou, continua com Animais Fantásticos e Onde Habitam”.

A prática ainda está em ação e se encerra neste mês de julho, com a conclusão do semestre. Ao longo de todo o período de execução, os alunos puderam se envolver no universo da saga e competir de maneira sadia. Para Lincoln, a premiação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido. “As escolas estavam todas enfeitadas e decoradas. Todos achavam o máximo, os alunos iam para tirar foto, tinham amigos que iam também. Foi uma surpresa muito grande, interior de Minas Gerais, ter uma Best Practices. Queria agradecer à secretaria, professores, o corpo diretório da escola que apoiou, cada aluno, porque é graças a eles, todos se envolveram; todos têm uma parcela nisso, é um reconhecimento geral”.

Lincoln e Juliana seguem rumo ao Congresso Internacional da Wizard, que acontece esta semana, onde franqueados do Brasil e do mundo estarão presentes. Caratinga e Ipatinga estarão em evidência, com uma das melhores práticas da rede. “Dos selecionados, da sexta até a vigésima, as escolas vão ganhar um curso ministrado pela Pearson dentro das escolas; da vigésima primeira até a quinquagésima eles vão ser reconhecidos no congresso. E nós, ganhadores do primeiro ao quinto, ganhamos um curso da Pearson ministrado em Nova York. É maravilhoso, até comentei ano passado com a Juliana que o ano de 2019 seria nosso e foi. O mais gratificante é ver o Grupo Paganini, Caratinga e Ipatinga em foco. Isso não tem preço”, finaliza.