William Lopes dos Santos, de 26 anos é o jovem assassinado na manhã dessa quarta-feira(8), no bairro Salatiel. O jovem tinha chegado ao trabalho na rua Ernestino Gomes da Costa, quando uma moto com duas pessoas parou e efetuou pelo menos seis disparos de arma de fogo. William foi socorrido com vida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas acabou falecendo. A Polícia Militar segue em diligências para tentar prender os autores.

