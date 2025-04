Voo com 102 brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza nesta sexta

Dessa vez, novo grupo de repatriados vai receber 50 passagens para deslocamento a outros estados a partir de Fortaleza ou Belo Horizonte. É o sexto voo a desembarcar no Brasil desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA e adotou políticas para deportados estrangeiros ilegais.

Um novo voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza nesta sexta-feira (11). Com 102 passageiros, este é o sexto voo a desembarcar no Brasil desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA e adotou políticas para deportados estrangeiros ilegais. A informação foi repassada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania nesta quinta-feira (10).

A chegada a Fortaleza está prevista para as 8h, enquanto os repatriados que seguem para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), têm previsão de chegada às 15h, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nesta operação, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disponibilizará 50 passagens para deslocamento interestadual dos repatriados, sendo 30 para aqueles que desembarcarem em Fortaleza e se destinam a estados do Norte e do Nordeste, e 20 para repatriados encaminhados a Confins para deslocamento para estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

A operação de acolhimento é feita em parceria dos Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Defesa (MD) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), além da Polícia Federal, Defensoria Pública da União, governos estaduais e as concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport.

Recepção

Em Fortaleza, o acolhimento será realizado no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM). Já em Confins, os repatriados serão recebidos em uma sala exclusiva e adaptada, com infraestrutura de apoio providenciada pelas concessionárias Fraport e BH Airport.

Serviços oferecidos aos repatriados:

Alimentação e kits de higiene

Atendimento de saúde e suporte psicossocial

Orientações sobre direitos e encaminhamentos para serviços públicos

Apoio logístico para deslocamento até as cidades de origem

Contato com familiares e, se necessário, acolhimento temporário

Confira a lista de voos com brasileiros deportados no segundo mandato de Donald Trump:

O primeiro voo de deportados da nova era Trump com destino ao Brasil ocorreu no dia 24 de janeiro. O avião tinha como destino o Aeroporto de Confins (MG), mas pousou em Manaus (AM) por problemas técnicos. A aeronave tinha 158 pessoas a bordo, e parte delas desceram em Manaus algemadas, o que causou mal-estar no governo brasileiro.

O segundo voo com brasileiros deportados chegou no dia 7 de fevereiro, com 111 brasileiros. Desta vez, porém, o voo tinha como destino o Aeroporto de Fortaleza (CE), considerado um dos mais próximos dos EUA. A ideia era evitar que os brasileiros deportados sobrevoassem o território nacional com algemas. Em Fortaleza, um avião da FAB levou para Minas Gerais os passageiros que queriam seguir viagem.

O terceiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou no Aeroporto de Fortaleza no dia 21 de fevereiro. Dos 94 deportados, nove eram crianças e dois idosos. Entre eles, havia dois deportados com mandados de prisão em aberto.

O quarto voo com brasileiros deportados chegou no dia 15 de março, com 127 repatriados, dos quais 10 eram crianças e adolescentes. Dois passageiros estavam com mandado de prisão em aberto, um por assalto e outro por porte ilegal de arma de fogo.

O quinto voo de repatriados chegou em Fortaleza no dia 28 de março, com 104 deportados. Quatro passageiros que desembarcaram na capital cearense tinham restrições na Justiça brasileira e foram presos logo após o desembarque.

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, operação vai dar apoio logístico para repatriados até os seus estados e cidades de origem, além de contato com familiares e, quando necessário, oferta de acolhimento temporário.

