‘Vontade de te matar’, diz mãe presa por maltratar menino de 2 anos em Contagem

Uma mulher, de 22 anos, foi presa suspeita do crime de maus-tratos contra o filho, um menino de dois anos. Ela foi detida durante a noite de terça-feira (7), no bairro Santa Helena, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A polícia foi acionada pela avó paterna, de 57 anos, que percebeu diversos hematomas nas costas e na nuca da criança. O garoto foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem.

De acordo com a Polícia Militar, a avó disse que na noite de segunda-feira (6) escutou diversos gritos e barulhos de agressão na casa onde a mulher vive com o menino e uma outra criança de dez meses. “Você só vem aqui para atrapalhar a minha vida, eu tenho vontade de te matar, enforcar, e ainda falam que eu tenho que te dar carinho. Como dar carinho para um demônio como você?”, denunciou a avó para a polícia, conforme registrado em boletim de ocorrência.

A denunciante disse ainda que ficou preocupada com a situação, mas que não foi até a casa da nora verificar o que havia ocorrido. Na manhã de terça-feira (7), dia seguinte às agressões, ela convidou o neto para ir até a sua casa. Ao perceber que o menino havia urinado na roupa, pediu para ele ir tomar banho. Quando ele tirou a roupa, a avó viu o garoto com diversos hematomas pelo corpo

Conforme o boletim de ocorrência, ela ligou para alguns familiares, que orientaram que ela procurasse a polícia. As equipes foram até o local e abordaram a mãe do menino. Segundo a PM, a mulher disse que deu cinco palmadas no garoto depois que ele sujou o chão da casa e a cama com pasta de dentes. Ainda de acordo com a PM, ela confessou ser usuária de drogas e afirmou que não cuida do menino como deveria.

Fonte : o tempo