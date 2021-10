Volume de chuvas em outubro já está 56% acima do esperado

Meteorologista Ruibran dos Reis comenta precipitação significativa em Caratinga

O volume de chuvas em outubro já está mais de 50% acima do esperado em Caratinga. A informação é do meteorologista Ruibran dos Reis, que comentou sobre as condições e previsões climáticas na região.

Conforme Ruibran, as fortes chuvas que estão ocorrendo nas regiões Leste e Nordeste de Minas, se devem a uma frente fria que chegou nos últimos dias e está sendo alimentada por um fluxo de umidade vindo da Amazônia. “Essa umidade acabou organizando nuvens em todo o estado, causou fortes chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e no Leste do Estado. Em Caratinga já choveu 56% acima do esperado para o mês, uma precipitação muito significativa”.

Ruibran destaca que para esta quinta-feira (21) ainda há previsão de chuvas de “fraca” intensidade na região e a partir de sexta-feira (22), sol entre nuvens. “Mas, uma nova frente fria pode chegar a Minas Gerais, a partir de domingo e vai trazer chuvas para a região Leste do estado, a partir de segunda-feira (25)”.

ALERTA LARANJA

Nesta quarta-feira (20), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu Alerta Laranja para possibilidade de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia com o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. O alerta foi emitido para diversos municípios, incluído Caratinga e região.

Dentre as ações recomendadas estão evitar enfrentar o mau tempo e observar alteração nas encostas. “Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)”.