VOLTA ÀS AULAS SEM TELAS

Ano letivo começa em Caratinga marcado pela restrição do uso de celulares nas escolas

CARATINGA– O ano letivo de 2025 começou nesta segunda-feira (10) com uma novidade significativa: a restrição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. A medida é estabelecida pela Lei Federal 15.100, sancionada no início de janeiro, que limita o uso dos dispositivos durante as aulas, recreios e intervalos, com exceções para fins pedagógicos autorizados pelo professor, acessibilidade, saúde e segurança.

A intenção é promover um ambiente escolar mais saudável e equilibrado, incentivando a interação entre os alunos e a concentração nas atividades acadêmicas. Cada escola tem autonomia para definir a aplicação da lei em conjunto com pais, professores e alunos.

Em Caratinga, os estudantes já encontravam os cartazes na entrada das escolas. No interior das instituições de ensino também estavam mais cartazes alertando para a novidade, bem como profissionais orientavam sobre o assunto.

Na Escola Estadual Princesa Isabel, a diretora Elaine Lucas destacou a importância da adaptação a essa nova realidade. “Recebemos nossos estudantes com muita alegria, muito entusiasmo, desejando realmente um ano letivo de muito sucesso, de muito aprendizado. Trazemos novidades em relação à organização da escola e projetos educacionais que serão desenvolvidos ao longo do ano”, afirmou.

Sobre a restrição dos celulares, a diretora enfatizou que a escola está em um processo de adaptação e orientação. “Nós temos umas demandas que são mais urgentes, alterações, por exemplo, em relação à utilização do celular na sala de aula, na escola. Contamos com a compreensão e o apoio de toda a comunidade escolar, dos pais e dos estudantes, entendendo que precisamos fazer valer o que está na legislação e acreditando que isso possa trazer frutos positivos”, pontuou.

Elaine também enfatizou que a escola em breve apresentará aos pais e responsáveis mais informações sobre o ano letivo 2025. “Temos também, particularmente na escola, alteração do horário de recreio e muito em breve nós convidaremos os pais, vamos comunica-los, para nossa primeira reunião, em que traremos mais detalhes em relação às mudanças, nossos projetos, mas hoje de uma forma muito especial nós estamos recebendo os nossos estudantes para um ano de sucesso, para um ano de muitas expectativas positivas e de esperança de fazer cada dia uma educação de qualidade, uma educação melhor”.

Elaine destacou que os projetos da escola continuam. “Leitura e escrita, revitalização do espaço da biblioteca escolar, revitalização dos nossos espaços onde acontecem a educação física, onde acontecem a interação dos nossos estudantes. Temos vários projetos internos, então, sim, nós temos um ano de muitas coisas boas pela frente”.

A Escola Estadual José Augusto Ferreira também teve um início especial. O diretor Jean Campos compartilhou a experiência do primeiro dia letivo. “É muito especial para a nossa escola esse retorno às aulas. Às 7h, organizamos um acolhimento com tapete vermelho para os alunos e uma oração para pedir que Deus abençoe todo o nosso ano letivo. Agora, estamos num momento mais tranquilo, com pipoca, algodão doce, e ainda teremos um bingo e um almoço especial, um strogonoff, picolé. Todos estão muito animados”, relatou.

Sobre a proibição dos celulares, ele observou que os alunos já demonstram maior interação. “Essa questão do retorno do uso do uniforme, a não utilização do celular, essa consciência começa em casa e é reforçada em nossa escola. Diferente dos demais anos, os alunos hoje estão de fato interagindo. Então, o não uso do celular já começou a surtir efeito no dia de hoje. Nós deixamos esse momento para que eles possam conversar, contar as novidades. Então, todos estão interagindo de uma maneira livre, sem utilização de telas.