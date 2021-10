Volta às aulas presenciais em Imbé de Minas é marcada por escolas reformadas e protocolo sanitário rigoroso

Entre outras novidades, a construção de uma sala para a biblioteca e a presença de cardápio feito por uma nutricionista

IMBÉ DE MINAS – As aulas presenciais retornaram, segunda-feira (18), em toda a rede municipal de Educação em Imbé de Minas depois de quase dois anos somente em sistema remoto. O regime de ensino adotado agora é o híbrido. A cada semana, os alunos se revezam para a presença na escola ou na aprendizagem remota. Devido ao coronavírus, a capacidade das salas foi reduzida à metade.

Nesta primeira semana, irão voltar somente os alunos cujos pais autorizaram a presença há alguns dias. Os responsáveis podem optar pelas aulas na escola ou pelo ensino a distância. As mães que decidiram levar os filhos à Escola Municipal Núcleo Rural Glicéria Gomes Peixoto, no centro da cidade, apoiaram o regresso. “Em casa, meu filho não aprendia. Eu tenho pouco estudo e não conseguia ensinar pra ele. Na escola, com a professora, é mais fácil. Eu valorizo nossos profissionais”, disse a mãe do aluno Daniel Lins, do 5º ano, Elisa de Lins. “Lugar de criança é na escola”, completa Nayara Rodrigues, mãe de João Pedro, do 2º ano.

Luis Gustavo, do 4º ano, aluno da professora Rita Werneque, também aprovou. “Gostei. Era difícil aprender sozinho em casa. Eu também estava com saudade dos colegas e da explicação da professora”, enumera.

A professora Creime Lana, do quinto ano B, ficou contente com a volta. “É gratificante. Com os alunos voltando, aos poucos, é possível verificar com mais precisão os déficits da pandemia”, constata.

Nas dependências da escola, os cuidados de prevenção ao coronavírus são seguidos de forma rigorosa. “A escola realiza as normas sanitárias exigidas pela Secretaria de Saúde, que são o distanciamento de 90 cm entre os alunos na sala de aula, controle de idas aos banheiros, álcool em gel em todos os ambientes – e obrigatório para entrar na escola – e uso de máscara para alunos e servidores, entre outros”, disse a diretora Maria de Lourdes Souza. Todas as medidas foram ensinadas aos servidores durante a semana de capacitação, realizada em parceria com a Secretaria de Saúde.

A hora do recreio foi adaptada. Para maior segurança, as refeições são feitas em sala de aula. Uma das auxiliares de serviço de educação básica leva e busca o prato de cada aluno.

Para oferecer uma merenda de qualidade, as escolas agora contam com a supervisão da nutricionista Lorrane Ferreira. “A refeição é pensada de forma a ser balanceada e saudável. Além disso, nossos alunos sempre terão uma fruta de sobremesa”, disse.

Uma das primeiras medidas nutritivas foi a introdução do café da manhã. No primeiro dia de aula, os alunos tomaram um café com biscoito. “Muitos alunos fazem a principal refeição do dia na escola. Na hora da merenda, muitos alunos acabavam exagerando, porque ficavam muitas horas sem ingerir alimentos. Temos relatos de crianças que saiam de casa às 5 da manhã pra estar aqui e chegavam à escola com fome”, explica.

REFORMAS

Alunos e servidores encontraram mudanças nas escolas. As nove instituições de ensino do município foram reformadas durante o ano. “Continuando com os investimentos em Educação, que se somam ao pagamento do piso salarial dos professores e do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), a Prefeitura de Imbé de Minas quer ofertar uma educação pública de qualidade. Nossas escolas agora são mais modernas, com louças à pincel, ampliação de banheiros e salas, novos mobiliários, entre outras melhorias”, destaca a secretária municipal de Educação, Quita Brandão.

A biblioteca municipal funcionava em um espaço fora da escola. Agora, há um ambiente arejado e mais agradável para as crianças, que ganharam novos livros para escolha. O novo espaço é amplo e conta com mesas para leitura e uma smart tv. “Os recursos audiovisuais também auxiliam na aprendizagem. O televisor ajuda a potencializar a imaginação”, conta a professora bibliotecária Ana Ribeiro.

Assessoria de Comunicação