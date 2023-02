Volta às aulas movimenta papelarias em Caratinga

Grupo Universitária apresenta novidades em materiais escolares

CARATINGA- A retomada das aulas nas redes pública e privada de ensino se aproxima. Por isso, o movimento nas papelarias se intensifica devido à procura pelos materiais escolares. No comércio de Caratinga são diversas opções para todas as idades.

O grupo Universitária segue em atendimento a esta grande demanda de clientes, com duas lojas em Caratinga. De acordo com a proprietária, Geralda Vasconcelos, pais e filhos estão encontrando todos os itens necessários para a volta às aulas, em várias cores, preços e preferências. “Para chegar na escola em grande estilo é na Universitária. Aqui tem Luluca, Rebecca Bonbon, Hulk, Homem-Aranha, Patrulha Canina e muito mais. A expectativa nossa é ótima, adoramos as crianças dentro da loja, os pais”.

A empresária ainda destaca que o período de volta às aulas é muito importante para a economia do município. “Volta às aulas é tudo de bom, o comércio todo melhora, se vende mais meias, tênis, transporte, merenda. Tudo com volta às aulas melhora. A Universitária atende desde a criancinha até a pessoa adulta que estuda, seja na escola ou em casa. Atendemos a todos os públicos”.

Geralda destaca quais itens estão fazendo mais sucesso. As mochilas são influenciadas pelo sucesso das redes sociais. “Na Universitária garantimos 100% da sua lista escolar. Está chamando mais atenção a mochila da Luluca, ela tem muitos seguidores, as meninas adoram a Luluca. A Rebecca Bonbon também. A qualidade é muito boa, são mochilas que duram às vezes três anos”.

As lojas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e no sábado, das 8h às 13h. “Vem mais rápido, não deixem para o último dia, para algumas pessoas a aula vai começar segunda. O sábado é muito apertado, difícil para nós que atendemos vocês. Então, venha antes, não deixe para a última hora. É melhor para achar os produtos mais bonitos, porque o mais bonito sai primeiro (risos)”.

A Universitária está situada à Praça Cesário Alvim, 108 e Avenida Olegário Maciel, 94, Centro. WhatsApp e telefone fixo (33) 3321-1797 e (33) 3321-7013.