VOLTA ÀS AULAS

Mais de 20 mil alunos iniciam ano letivo no município de Caratinga

CARATINGA- 13.658 alunos da rede estadual e mais de sete mil estudantes da rede municipal iniciaram o ano letivo 2023 nesta segunda-feira (6), em Caratinga.

REDE ESTADUAL

O ano letivo na Rede Estadual de Educação começou com uma novidade importante para a comunidade escolar. A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) apresentou, o Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual, a ser implantado em todas as escolas estaduais. Construído em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, o Plano tem o objetivo de promover uma ação efetiva de combate ao ilícito nas escolas estaduais, de forma a prevenir e responsabilizar os autores de assédio.

Foi criada uma cartilha que traz esclarecimentos sobre as possíveis condutas que podem ser caracterizadas como assédio sexual e as sanções resultantes da prática. O documento alerta sobre a postura esperada dos servidores dentro do ambiente escolar e a necessidade de acolhimento do estudante, registro e apuração dos fatos noticiados. O propósito, também, é prevenir a exposição desnecessária de estudantes e profissionais da educação quando surge a notícia da ocorrência de um possível assédio.

A SEE/MG recebe uma média de três a quatro denúncias de assédio sexual nas escolas por mês, para apuração. Apenas no último semestre de 2022 foram mais de 30 denúncias.

REDE MUNICIPAL

Após a realização de processo designação, reunião de servidores e matrículas, a rede municipal de ensino de Caratinga composta por 45 instituições, também deu início às aulas. A rede conta com estudantes desde as creches, (até 3 anos), passando pela pré-escola (educação infantil 4 e 5 anos) até o ensino fundamental dos anos iniciais (7 a 14 anos).

Agora, a Prefeitura realiza o cadastro do Passe Escolar para estudantes do Ensino Fundamental, Médio, Superior, Cursos técnicos e profissionalizantes do município e atualização dos dados de estudantes que já possuem benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro.