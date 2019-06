Voleibol Feminino de Caratinga é campeão em torneio no Vale do Aço

I Torneio de Vôlei de Praia aconteceu em Ipatinga

DA REDAÇÃO- Sol, calor e animação fizeram parte do ‘I Torneio de Vôlei de Praia da Usipa’, em Ipatinga, que aconteceu nos dias 25 e 26 de maio. A equipe de Voleibol Feminino Acic Caratinga sagrou-se campeã da competição. O torneio foi disputado em trio com um atleta reserva, nos naipes feminino e masculino. O evento contou com participação de oito equipes, dentre elas, os clubes Sesi Ipatinga, Usipa e atletas da empresa Cenibra.

A competição teve apoio da Federação Mineira de Voleibol (FMV) com intuito de fomentar a prática do Vôlei de Praia na região.

Com apoio da Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Equipe, as atletas Adelina Rocha, Erica Sabrina, Helizângela Silva e Shirleny Costa compuseram a Equipe Acic Caratinga, que obteve o primeiro lugar do pódio numa final eletrizante contra a Equipe Sesi Ipatinga de 2 x 0 sets com placares de 21 x 18 e 21 x 20.