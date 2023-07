O volante Gustavo, 18 anos, retornou ao Sub-20 do Ipatinga, porém por pouco tempo. O jogador, natural de Coronel Fabriciano e um dos destaques do Tigre na campanha do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão desta categoria, foi aprovado no período de avaliação do Bayern de Munique (Alemanha) e veio ao Brasil para providenciar documentação para se integrar em definitivo ao clube alemão. A informação partiu do próprio jogador, nesta quinta-feira (20) pela manhã, após um treino coletivo no Ipatingão.