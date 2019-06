Voe Minas: Estado anuncia fim do programa e voos em Caratinga dependem de iniciativa privada

Prefeito Dr. Welington disse que o executivo trabalha para que a região continue sendo atendida

CARATINGA- A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) anunciou que o Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional – Modal Aéreo, será descontinuado a partir de 30 de junho de 2019. “A nova administração tem avaliado seus projetos em andamento, buscando melhorias e o adequado atendimento ao povo mineiro, à luz da realidade financeira atual do Estado. Ressaltamos que o Voe Minas Gerais demanda subsídio para sua operação – de 2016 a 2019, R$ 18 milhões”, frisou.

Em abril deste ano, foi iniciada uma redução programada de rotas, em função da baixa ocupação nos voos, com a desativação de oito municípios. Nove cidades com maior taxa de ocupação permaneceram sendo atendidas na malha do projeto: Araçuaí, Belo Horizonte, Caratinga, Diamantina, Governador Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, Patos de Minas e Teófilo Otoni. Com a desativação do Voe Minas Gerais ao final de junho, essas rotas também serão descontinuadas.

O projeto foi lançado em agosto de 2016. Desde então até o momento, foram realizados 9.761 voos e transportados 37.467 passageiros.

CARATINGA

Em abril de 2018, diversos empresários, autoridades, prefeitos e vereadores de Caratinga e região estiveram no aeroporto em Ubaporanga para o lançamento oficial do projeto Voe Minas. O projeto chegou a Caratinga no dia 22 de dezembro daquele e, a princípio, oferecia opções de voos duas vezes por semana. Posteriormente, a oferta foi ampliada para voos diários.

No site do Voe Minas, Caratinga segue até o dia 28 de junho de 2019, oferecendo os horários de voo Caratinga- BH (Pampulha) de segunda a sexta-feira, com partidas variando entre 16h/16h40 e chegada às 17h25. Já os horários de retorno BH (Pampulha)-Caratinga, também de segunda a sexta-feira, com partida às 9h35 e chegada variando entre 10h20 e 11h.

A Codemge frisou que há tratativas, em andamento, para a continuidade e transição de rotas do Voe Minas Gerais para a iniciativa privada. Em nota encaminhada ao jornal o tempo, a Two Flex, empresa que opera as linhas do projeto, disse que gostaria de mais tempo para o fim do subsídio ao projeto, e de uma nova avaliação do governador de Minas Gerais. “Outra frente que estamos trabalhando é a busca por parceiros na iniciativa privada que queiram participar do projeto Voe Minas, por entenderem a importância desse serviço para as suas regiões”, diz a nota.

Prefeito fala sobre as providências que estão sendo tomadas

O DIÁRIO fez contato com a Two Flex questionando se há alguma negociação relacionada a Caratinga; e com a prefeitura, para saber se o executivo também tem se organizado em busca de parcerias para que os voos permaneçam na cidade, uma vez que empresários e a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) já teriam demonstrado interesse e preocupação em relação ao assunto.

O prefeito Dr. Welington disse que “desde o primeiro momento, desde a troca do Governo do Estado, havia sido ventilado essa possibilidade de cancelamento de voos desse projeto “Voe Minas” em algumas cidades do estado onde não estava havendo o preenchimento total da demanda. A demanda não estava sendo atendida com o número de passageiros suficientes, e desde então a gente vêm tendo este contato, primeiro com os responsáveis pela empresa pelo programa, com o pessoal do governo do estado também”.

O prefeito frisou “que em razão de economia, o estado achou que não seria interessante pra ele financeiramente subsidiar esses voos, ou seja, se num voo de nove lugares, se só seis pessoas viajassem, o governo estaria subsidiando outras três. Se duas viajassem, o governo subsidiaria as outras sete. Então, o governo do estado entendeu que financeiramente não tinha condições de arcar com ele. O estado resolveu optar pelo encerramento desses voos em praticamente quase todos os municípios de Minas onde ele tinha sido implantado”.

Dr. Welington afirmou que tem trabalhado para que esses voos continuem. “A gente fez alguns contatos com os prefeitos da região, com empresários da região (aqueles que não possuem aeronave), para que prestigiassem o voo e hoje através dos responsáveis pela empresa prestadora de serviço ficou acertado que ainda que o governo se chegar no dia 28 e ele realmente encerrar esse programa, que a empresa irá dar continuidade a essa prestação de serviço entendendo que Caratinga estava atendendo sim essa demanda. Essa demanda talvez não na sua totalidade, mas se aproximava bastante disso, talvez com essa gestão nossa junto aos prefeitos e ao empresariado, e também às outras pessoas que mesmo não sendo empresários, mas também têm essa necessidade de ir a Belo Horizonte, de estarmos privilegiando essa prestação de serviço que é de suma importância, diga-se de passagem, pra que nós não percamos essa possibilidade de ganho de tempo. Hoje tempo é tudo!”.

O prefeito faz uma comparação expondo seu ponto de vista. “Pra você ter ideia hoje nós gastamos aí, dependendo da situação, até mais de seis horas pra ir de Caratinga a Belo Horizonte, e na aeronave do Voe Minas 45 minutos no máximo. A gente sai de Caratinga e está em Belo Horizonte. Dá para resolver todos os problemas durante o dia tranquilamente. No que depender de nós, talvez não custeado pelo governo, mas esse tipo de prestação de serviço irá continuar em Caratinga”.