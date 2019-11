Você sabe o que é Hard Enduro?

O tricampeão brasileiro Rigor Rico responde. Ele ministra curso de pilotagem em Caratinga neste fim de semana

CARATINGA – A área da Fervel está abrigando um curso de pilotagem com foco nas técnicas do Hard Enduro, que é uma modalidade de ação extrema em locais extremos. Este é um esporte que mistura endurance (provas de longa duração) com trials (escalada de pedras). O ‘professor’ é simplesmente Rigor Rico, tricampeão mineiro dessa modalidade. A capacitação começou ontem e termina hoje. A ideia de trazer o multicampeão foi de Giuliano Teixeira e Duillo Guidacci. “Já fazia trilhas e depois tomei conhecimento a respeito do Hard Enduro. Então resolvemos trazer o melhor da área para nos passar um pouco de seus ensinamentos, de sua técnica. Chance única de poder aprender com o melhor do país”, disse Giuliano.

Quando a reportagem chegou ao local do curso, Rigor Rico estava sobre uma moto. Ele passava seus ensinamentos. O piloto, que é da cidade de Barão de Cocais, conhece tudo de moto, mas frisava que o importante é ter prudência, não arriscar e conhecer o seu equipamento. Ele fez uma breve pausa em sua aula e veio atender a equipe do DIÁRIO. Inicialmente, explicou o que é Hard Enduro. “É uma modalidade composta por trilhas extremamente difíceis. Simplificando a explicação, é um enduro, mas muito mais difícil. É uma prova onde o organizador vai tentar colocar trechos bem mais desafiantes, morro muito em pé, muita pedra. Então, quanto pior, melhor”.

Ele conta como descobriu essa modalidade. “O Hard Enduro veio para o Brasil há cerca de três anos. Essa modalidade já fazia muito sucesso no exterior e minha cidade sempre teve trilhas bem difíceis, travadas, típicas do Hard Enduro. Sempre gostei e quando veio para o Brasil, em 2016, fiz uma prova, que era internacional, ganhei e depois disso não parei mais”, recorda Rigor Rico.

Mas essa coisa de ser piloto, está no DNA de Rigor Rico. “Meu pai começou na trilha, depois vieram meu irmão e eu. Minha cidade tem trilhas propícias, com muita pedra. É uma região de trilhas bem travadas, outra regiões são compostas de trilhas mais de alta, mas em Barão de Cocais são trilhas mais travadas. Então me dei bem nisso aí”, conta.

O multicampeão faz uma comparação entre o Hard Enduro no Brasil e no exterior. Inclusive em 2018, Rigor Rico competiu contra o inglês Paul Bolton, um dos melhores do mundo nessa modalidade. O ‘duelo’ entre eles chamou atenção. “Estamos evoluindo bastante. Como falei, temos pouco tempo de treinamento, mas com grande evolução. Devido ao meu treino, graças a Deus, sou referência no Brasil e conquistei o tricampeonato em nosso país. O Paul Bolton veio no ano passado e eu consegui andar próximo dele e até mesmo na frente em alguns pontos. Então acredito que estamos indo bem. Este ano representei o país no exterior. Foi uma boa experiência. Acredito que em breve estaremos muito bem nos campeonatos internacionais”, avalia.

Sobre a prudência falada no início da reportagem, Rigor Rico complementa. “Quem vê de fora fala: ‘nossa, vocês são doidos, é perigoso demais’. Mas é diferente quando você está treinado e sabe o que está fazendo, fazendo com técnica. Nos cursos eu tento passar muito disso, a questão da técnica, assim a chance de se machucar diminui, assim como diminuem as chances de estragar o equipamento. A técnica é algo muito importante”, conclui o tricampeão brasileiro de Hard Enduro.