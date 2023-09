Vizinho tenta matar outro com flechada em Bom Jesus do Galho

A Polícia Militar foi acionada rua João Valadares Gomes, nesse domingo(17), onde deparou com a vítima de 39 anos com uma perfuração no abdômen e uma flecha cravada nas costas lado esquerdo, vindo a nos relatar que se encontrava em sua garagem realizando manutenção em uma motocicleta, quando fora surpreendido pelo autor de 43 anos, que sem motivos aparentes, desferiu várias flechadas em sua direção, momento que familiares apoiaram no socorro da vítima ao hospital do município de Bom Jesus do Galho. A vitima antes da assistência, entregou uma flecha disparada pelo autor, seu vizinho.

De imediato, foi iniciado rastreamento pelas estradas vicinais que ficam sobre a rua dos fatos que ligam ao Córrego dos Crioulos, onde segundo informações o autor teria evadido e que daria acesso a parentes no Córrego Boa Sorte.

Foi recebida informações, dando conta de que a vítima após ter sido atingida pelas flechadas, teria apoderado de uma arma de fogo e efetuado disparos tentando alvejar o autor.

No local, a Polícia Militar identificou em uma casa da mesma rua, marcas e perfurações no portão de aço e a princípio, dois projeteis caídos próximo, sendo o local isolado e preservado.

A perícia técnica foi acionada, comparecendo e realizou os trabalho de praxe, recolhendo dois projeteis propelido por arma de fogo.

Vítima foi socorrido ao hospital Saúde Brasil e devido a gravidade, imediatamente encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Devido a gravidade, vítima foi novamente encaminhado para o hospital Márcio Cunha na cidade de Ipatinga para a retirada do flecha, onde permanece internado.

Em contato com testemunhas dos fatos essas relataram que a vítima tomou posse da arma de fogo e efetuou disparos apenas para se defender, oportunidade que a vítima disponibilizou sua arma para a equipe policial a qual foi apreendida para trabalhos técnicos.

Segue diligências em rastreamento, a fim de localizar o autor.