Vítima de tentativa de homicídio vai preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma

UBAPORANGA – Um homem de 36 anos sofreu uma tentativa de homicídio, mas acabou sendo preso pela prática de crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma e munições.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na noite dessa segunda-feira (27) com ferimentos provocados por arma de fogo no braço e na mão.

A vítima relatou que é proprietário de uma zona boêmia no município de Inhapim e que as suas “garotas de programa” ficam alojadas durante o dia em um imóvel situado à travessa Valeriano, no centro de Ubaporanga.

O homem contou ainda que às segundas-feiras concede folga para as garotas e foi ao alojamento por volta das 18h30 pagar uma delas, e pegar a lista de compras de alimentos e produtos de limpeza.

Ao sair do local por volta das 18h45, a vítima abriu o portão e ao chegar próximo ao seu veículo, um Fiat Uno de cor branca, foi surpreendida por dois indivíduos desconhecidos, tendo um deles, sem dizer uma só palavra, efetuado vários disparos em sua direção vindo a atingi-lo com três tiros.

O homem contou que trabalha em zona boêmia há muitos anos e que sempre tem alguns problemas com clientes por razões diversas e que não faz ideia de quem possa ter tentado assassiná-lo.

Uma testemunha relatou que teria visto um automóvel modelo Celta de cor prata, parado às margens da BR- 116 e que dois indivíduos teriam descido do veículo e caminhado sentido ao local do crime, contudo não viu o que aconteceu depois, uma vez que saiu para tomar banho.

PRISÃO

Durante buscas no carro da vítima de tentativa de homicídio, a PM encontrou debaixo do carpete do banco, 23 pinos de cocaína e 28 munições de calibre 22, e debaixo do banco traseiro foi localizada uma espingarda. Após ser liberado pelo médico, o homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil