Vítima de acidente fatal é sepultada em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Ana de Freitas Souza, 66 anos, foi sepultada na manhã dessa segunda-feira (13), depois de sofrer um acidente fatal no KM 103, BR-458, em Iapu.

O acidente aconteceu no último sábado (11), por volta das 17h30.

Ana morreu no local do acidente, conforme constatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, acionada para atender ao acidente. O corpo estava preso entre as ferragens e foi resgatado pelos bombeiros.

Já o marido de Ana Souza, que era o condutor do carro, um Chevrolet Spin ano 2018, Mauro Lopes de Souza, 66 anos, foi socorrido em uma ambulância comunitária da cidade de Iapu e levado para a Unidade De Pronto Atendimento (UPA) em Ipatinga.

Demonstrando confusão, atordoado pelo acidente, no percurso até Ipatinga Mauro Souza perguntou várias vezes pelo estado de saúde da Esposa, Ana Souza.

Atendido e liberado na UPA, Mauro foi para a casa de familiares no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Submetido ao teste do etilômetro, constatou-se resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Mauro Souza explicou que seguia no seu veículo sentido a cidade de Caratinga, quando percebeu que o Spin saiu da pista e não conseguiu mais retomar o controle da direção. Depois de sair do asfalto, numa curva, o carro desceu uma ribanceira de aproximadamente dez metros e capotou. Ana foi sepultada em Entre Folhas, pois toda sua família reside naquele município.