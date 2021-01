Vítima cai em golpe e perde R$ 20 mil

ENTRE FOLHAS – Um homem, 54 anos, foi vítima de um golpe e perdeu R$ 20 mil. O caso de estelionato foi registrado nesta segunda-feira (4) na cidade de Entre Folhas.

A vítima procurou a Polícia Militar e disse que está negociando a compra de um lote pelo valor de 40 mil reais. O homem contou que a negociação já está concretizada, inclusive o cartório fez o recibo de compra e venda.

A vítima acrescentou que o proprietário do lote reside em Ipatinga e ela deveria efetuar um depósito de 20 mil reais nesta segunda-feira, porém na parte da manhã, recebeu mensagem via WhatsApp, mas, de um outro número, não o do dono do imóvel, informando o número da conta para pagamento. Sendo assim, a vítima fez o depósito na conta informada, porém depois o vendedor entrou em contato falando que não tinha sido depositado o valor combinado e neste momento a vítima percebeu que caiu num golpe.

A PM recolheu informações necessárias e assim tenta identificar os envolvidos nesse caso de estelionato.