Polícia civil encerra o mês de novembro com mais de 1.300 vistorias eletrônicas de veículos já realizadas na Ciretran de Caratinga

CARATINGA – O projeto de vistoria eletrônica implantado pelo Detran-MG tem como finalidade a adequação do sistema de vistorias de identificação veicular à Resolução nº 544/2013 do Contran – Conselho Nacional de Trânsito. Esta estabelece a necessidade de que a vistoria seja realizada por meio eletrônico e a identificação do veículo por leitura ótica, dentre outros requisitos.

Na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga, a transição para o sistema de vistoria eletrônica começou em outubro e se consolidou no mês de novembro. Já foram realizadas 1.311 vistorias utilizando o procedimento.

Para implantação da vistoria eletrônica, a delegacia contou com o apoio das administrações municipais de Caratinga, Imbé de Minas, Ubaporanga, Entre Folhas e Bom Jesus do Galho.

O novo sistema de vistoria eletrônica traz considerável modernização aos processos de trabalho envolvendo o registro de veículos automotores. Permite o armazenamento informatizado das imagens, em alta resolução, facilitando o controle do processo e o acesso futuro à informação, além de ser mais legível e seguro.

A vistoria eletrônica é controlada por sistema de posicionamento global (GPS), restringindo e controlando os acessos de vistoria móvel. Também é obrigatória a coleta de odômetro (é um sistema de contagem da distância percorrida pelo veículo ao longo de sua existência) na vistoria, além dos itens obrigatórios de identificação.

Segundo o Detran-MG, o novo sistema permitirá, futuramente, que o cidadão consulte na internet os laudos de vistoria de veículos de sua propriedade.