Visitas presenciais ao presídio estão suspensas temporariamente

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) e da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase), informa que, em razão da inserção dos 853 municípios mineiros na Onda Roxa do Plano Minas Consciente, as visitas presenciais a unidades prisionais e socioeducativas estão suspensas, em todo o Estado, até 31 de março. As atividades presenciais das Unidades de Prevenção à Criminalidade (UPCs) também estão momentaneamente suspensas.

Movimentações de parceiros externos e de presos do regime semiaberto e adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade também serão restringidas durante o período, limitando-se a atendimentos essenciais, emergenciais ou determinados por ordem judicial.

Da mesma maneira, a entrega de pertences e kits complementares opcionais aos internos das unidades prisionais e dos centros socioeducativos deverá ser realizada, pelas famílias que assim desejarem, somente via serviço dos Correios. “É imprescindível que os remetentes adotem, nesses casos, rigorosos procedimentos de desinfecção dos itens, para precaver que o vírus seja levado aos ambientes de custódia e de internação por intermédio dos pacotes”, destaca a Secretaria.

A Sejusp ainda enfatiza que, com o objetivo de garantir o contato dos familiares com os custodiados e jovens internos, importante dinâmica na ressocialização desses sujeitos, “serão concentrados esforços para a ampliação da frequência e do tempo das ligações telefônicas e visitas virtuais por videoconferência entre detentos ou adolescentes e visitantes cadastrados nos sistemas prisional e socioeducativo”.

Além disso, sempre que necessário, servidores comunicarão às famílias sobre as situações das unidades, dos indivíduos e sobre os protocolos utilizados a fim de evitar a transmissão do coronavírus nos locais, como forma de manifestar confiança e tranquilidade.