Vírus da raiva é encontrado em morcego no interior de Minas

O animal estava na sacada de um apartamento em Patos de Minas e foi recolhido para análise na Secretaria de Estado de Saúde, que confirmou a doença

O vírus da raiva foi identificado em um morcego na cidade de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. A informação foi divulgada pela prefeitura do município na manhã desta quinta-feira (30/1), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O animal, que é frugívoro, foi encontrado na sacada de um apartamento na Avenida Paranaíba e recolhido para análise na Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, onde a presença do vírus foi confirmada.

Para evitar a disseminação da doença, a Vigilância Sanitária, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, estabeleceu um cerco vacinal em um raio de 500 metros a partir do ponto onde o morcego foi encontrado. Equipes de controle de zoonose farão visitas a residências para aplicar o imunizante em todos os cães e gatos na área delimitada a partir de segunda-feira (3/2).

Serão imunizados os animais a partir de três meses de idade, exceto fêmeas no último mês de gestação e aqueles em tratamento de saúde. Os pets vacinados no último ano também devem receber a dose de reforço. Quem não estiver em casa no momento da visita deverá levar o animal ao Centro de Controle de Zoonoses, das 7h às 18h, para a imunização gratuita.

A Prefeitura de Patos de Minas também orienta que, ao encontrar um morcego morto ou com dificuldade para voar, a população acione o CCZ pelo telefone (34) 3822-9624. “A espécie é protegida por lei e não deve ser capturada ou eliminada por conta própria”, informa a nota.

Segundo o executivo municipal, o Centro de Controle de Zoonoses monitora continuamente a presença de morcegos na cidade e recolhe, em média, 20 desses animais mortos por ano. O último caso positivo de raiva em morcego no município foi registrado em 2021, e em cães e gatos, na década de 80.

Entenda a doença

A raiva é uma doença que afeta exclusivamente mamíferos e ataca o sistema nervoso central. A contaminação ocorre por meio de mordidas ou do contato com a saliva de animais infectados.

Entre os sintomas estão: dor de cabeça progressiva e aguda, irritabilidade, náuseas, alucinações e espasmos musculares involuntários. Em caso de suspeita de contaminação, a pessoa deve procurar atendimento médico imediatamente, pois a raiva pode ser fatal.