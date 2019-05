Violência Sexual é tema de palestras em Imbé de Minas

IMBÉ DE MINAS – As ações para campanha do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes marcam o mês de maio na Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho de Imbé de Minas; a campanha, cuja data é 18 de maio, visa fortalecer a rede de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual.

E nesta última quinta-feira (16) palestras foram ministradas em Imbé de Minas dentro do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF). Ela foi proferida pelo psicólogo Whellinton Rodrigues e por Zelaine Medina, assistente social do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); já no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo “Lidiane Carvalho” a palestra foi ministrada pelo sargento Gleydson Santos Silva, do destacamento da Policia Militar em Imbé de Minas.

Segundo sargento Gleydson Santos Silva, a proposta em alusão ao dia “18 de maio” é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. “É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual”, pontuou o militar.

As atividades programadas para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes estão ocorrendo na Secretaria de Assistência Social e Trabalho, através dos grupos de atendimento dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos “Lidiane Carvalho” e CRAS com as famílias, crianças e adolescentes. Segundo Wanderleia Pereira, coordenadora do SCVF, a prevenção é o melhor caminho para que os direitos das crianças e adolescentes sejam garantidos. “O mês de maio destaca-se pela data instituída de combate ao abuso e exploração sexual, no entanto, essas ações devem ser contínuas, e o trabalho intersetorial faz-se necessário para a efetivação dessas ações que objetivam a proteção e a denúncia da violência sexual”.

Denuncias

O Conselho Tutelar de Imbé de Minas é um canal disponível para a realização de denúncias de abusos sexuais contra criança e adolescentes, funciona na avenida José Calazans nº45 – Centro. O espaço tem atendimento à população de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O telefone é 33-988501221ou disk 100.

Assessoria de Comunicação