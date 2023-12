Números revelam que, na maioria dos casos, mulheres foram ameaçadas pelos ex-companheiros em Caratinga

CARATINGA- O 12º Departamento de Polícia de Ipatinga divulgou dados estatísticos referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher. Os dados apresentam uma comparação entre os anos de 2020 e 2023 nas três maiores cidades do Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo), assim como em todas as sedes de regionais, que, além de Ipatinga, incluem as cidades de Caratinga, Manhuaçu, Ponte Nova, João Monlevade e Itabira. Além dos números absolutos, são apresentadas taxas para cada grupo de mil mulheres e uma média diária.

Caratinga, que tem aproximadamente 44.869 mulheres, apresentou uma taxa de 16,29 em 2023, o que significa que 16 mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica e familiar a cada grupo de mil mulheres. A taxa, que era de 16,67 em 2022, reduziu para 16,29 em 2023, indicando uma ligeira queda. Mas, os números ainda indicam que a média diária em 2023 é de 2,58 (próximo de 3 mulheres sofrem algum tipo de violência diariamente em Caratinga.

Apenas em Caratinga, foram registrados 731 casos junto à Polícia Civil e Polícia Militar. O mês de janeiro foi o mais violento, com 79 casos, enquanto novembro foi o menos violento, com 46 casos.

Os principais agressores são ex-cônjuge ou ex-companheiro, com 257 envolvidos, seguidos pelo cônjuge ou companheiro, com 225 envolvidos. A ameaça lidera com 237 casos, enquanto a lesão corporal está logo atrás, com 132 casos.

Os dados ainda apresentam que os principais tipos de violência em Caratinga são a psicológica, sendo 283 casos e física com 258 registros.