Vinte motocicletas novas reforçam a frota da Secretaria de Saúde de Inhapim

INHAPIM – Na tarde desta última segunda-feira (3), a prefeitura de Inhapim recebeu quatro motocicletas zero quilômetro, de um total de vinte, que irão compor a frota da secretaria de Saúde, servindo o Programa Estratégia Saúde da Família, nas unidades de todo o município.

As equipes de Saúde da Família estão inseridas em diversos bairros, povoados e distritos de Inhapim, e estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde com os usuários e a comunidade local, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e resolubilidade da atenção primária.

Além disso, tem como estratégia de trabalho, conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável. “A aquisição destas motocicletas representa maior conforto e agilidade na prestação dos serviços em saúde pelo Agente Comunitário de Saúde, chegando a todos os cantos de nosso município, com qualidade e eficácia” ponderou a secretária de saúde Luciana Seixas.

Para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a renovação da frota municipal, em todas as áreas de atuação do poder público é um compromisso da gestão municipal para com os servidores, que trabalharão com conforto e segurança na utilização dos equipamentos. “As motocicletas foram adquiridas com recursos próprios do município, visando sempre o princípio da economicidade, do conforto e da segurança para melhor atender a população e nossos profissionais de saúde” disse o prefeito.

A empresa vencedora do processo licitatório continuará entregando o restante das motocicletas nos próximos dias.

