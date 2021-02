Vinte e dois detentos de Caratinga fazem o Enem Prisional

CARATINGA – O Enem Prisional é aplicado para mais de 4 mil presos em Minas. No presídio de Caratinga, 22 detentos fizeram a prova que terminou nesta quarta-feira (24).

Ao todo, 156 unidades prisionais de Minas – entre presídios, penitenciárias e Apac’s – e sete unidades de internação de adolescentes participam da aplicação da prova, que é organizada pela diretoria de Ensino e Profissionalização do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) e pela Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O Enem PPL é uma realização do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e é gratuito e de participação voluntária.

Minas Gerais é o segundo estado do país com o maior número de detentos inscritos no exame. Este ano são 4.210 presos fazendo as provas em unidades prisionais de todas as regiões do Estado. De acordo com a coordenadora de Educação Básica e Ensino Superior do Depen-MG, Fernanda Jabbur Machado, as provas estão sendo aplicadas respeitando todos os protocolos de segurança e saúde, necessários neste período de pandemia da covid-19. “É muito gratificante saber que mesmo em um momento tão atípico, Minas Gerais tenha conseguido inscrever mais de quatro mil custodiados no Enem-PPL”, lembrou Fernanda.

Vale lembrar que as provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença é que o exame é realizado dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da Federação.