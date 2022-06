Vinicius Grings e Alana Flopes participam Conectados com Marcy Lopes”

CARATINGA – Em um clima bastante descontraído e de muita alegria, o Conectados com Marcy Lopes recebeu essa semana e seu programa os digitais influencers Vinicius Grings e Alana Flopes, que além de amigos são parceiros em alguns trabalhos.

Além de digital influencer Vinicius Grings é personal trainer, professor de dança e funcional kids, e também empresário, tendo como mais novo empreendimento a sociedade na boate Motion Club.

A digital influencer Alana Flopes é também estrategista e produtora digital.

O casal de amigos ficou muito à vontade no programa, falando de temas engraçados da caixa misteriosa, que tem sido o maior sucesso, e também falaram de coisa séria, como o posicionamento político de cada um.

O programa vai ao ar nessa quinta-feira (16) em todas as redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA, pelo Diário Cast.

Para conferir tudo que aconteceu, basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, facebook, youtube e instagram.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do Hotel GO IN, SR. Açaíteria e Hamburgueria, Regis Pizzaria Caratinga e MIX BBQ Caratinga.