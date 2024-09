Vila Nova de Sapucaia é campeão da Copa Distrital

CARATINGA- Neste domingo (15) aconteceu a final da Copa Distrital de Caratinga entre as equipes do Vila Nova de Sapucaia e Amatonense de Dom Modesto. A partida aconteceu no Estádio Doutor Maninho com presença de bom público que acompanhou uma movimentada partida.

A equipe do Vila Nova de Sapucaia, do técnico Tarcísio, impôs desde início o seu ritmo e venceu a grande final por 4 gols a 0, sagrando-se campeões. Foram premiados também os destaques da competição: Artilheiro – Gabriel Henrique Nogueira Ramos (Amatonense) com 5 gols e Goleiro Destaque – Willian José (Vila Nova de Sapucaia).

Participaram da Copa, quatro equipes dos distritos do município: Vila Nova de Sapucaia, Amatonense de Dom Modesto, Patrocínio e Palmeiras de Santa Luzia com um total de 110 atletas participantes.