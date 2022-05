Vila Dona Mitinha, em Inhapim, terá quatro ruas pavimentadas

INHAPIM – Os moradores da Vila Dona Mitinha estão felizes com o anúncio feito pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” nessa última terça-feira (3) sobre o início das obras de drenagem e pavimentação das ruas Delta, Minerva, José Fernandes da Silva e rua Eduardo Reis Marques.

Serão 2.700 metros quadrados de pavimentação para enfim eliminar a poeira e o barro da vida dos moradores da Vila Dona Mitinha, localizada no bairro Santo Antônio. “Quero primeiramente agradecer à Deus por mais essa importante obra na vida da comunidade dos moradores da Vila Dona Mitinha. Tenho um carinho enorme por este cantinho de Inhapim, não somente por receber o nome da avó paterna da minha esposa Érica Barbosa, mas por ter grandes amigos moradores aqui neste local, e que estão contentes com a realização dessas obras” comemorou o prefeito Marcinho.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou o tempo que iniciou sua carreira em enfermagem na Unidade Básica de Saúde do bairro Santo Antônio. “Quando iniciei minha vida profissional como enfermeiro da Unidade Básica de Saúde aqui do bairro Santo Antônio lá em 2005, já percebia a dificuldade de locomoção das pessoas aqui na Vila Dona Mitinha, não somente os moradores, mas nós profissionais de saúde que atendíamos com o médico na residência das pessoas acamadas, idosos e gestantes, no período chuvoso era uma luta para acessar as residências. Lama e buracos eram constantes, e quando entrava o período de seca, os idosos com problemas pulmonares sofriam com a incidência da poeira, hoje com muita alegria, ao lado do nosso prefeito Marcinho, com a realização dessa obra, vamos acabar com este problema”, ressaltou Sandro.

Como representante da Vila Dona Mitinha no legislativo inhapinhense, o vereador Marsonnilo de Souza Ferreira comemorou o início das obras de pavimentação e drenagem da vila. “Sou extremamente grato ao nosso prefeito Marcinho por ter atendido nosso pedido. Formulei junto à Câmara um requerimento para pavimentar essas ruas aqui da Vila Dona Mitinha, e hoje colhemos os frutos dessa iniciativa com o anúncio do início das obras. Muito obrigado prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde, vocês estão construindo dia após dia uma cidade melhor para todos”, disse o vereador.

Segundo o secretário de Obras Wellisson Abrantes Martins, as manilhas que serão implantadas na construção das redes pluviais na Vila Dona Mitinha chegam nessa sexta-feira (6). “Peço a população que nos ajude a fiscalizar essa obra de extrema importância. Se Deus assim permitir, vamos fazer o melhor calçamento da Vila Dona Mitinha”, finalizou o secretário de Obras.

