VII Parada Natal de Luz em Inhapim

INHAPIM – Na noite do último sábado (2), a secretaria de Cultura e Turismo realizou a VII Parada Natal de Luz de Inhapim, evento que marca o início das comemorações natalinas no município.

O evento teve início na praça Alaíde Quintela Soares no centro da cidade e contou com centenas de alunos da rede municipal de ensino, seus familiares, integrantes do projeto Baruibão e do grupo “Tá no Sangue”, carros alegóricos, servidores públicos municipais, grupos da melhor idade inhapinhense, Correios, dentre outros, que percorreram as ruas Osvaldo Silva Araújo, Carmo Viggiano, Coronel Antônio Fernandes, chegando à praça Pe. Geraldo Homem de Faria, onde além das apresentações circenses dos alunos do projeto “Baruibão”, o público pôde se divertir com o show musical de “Vaninho e Banda”.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo do município, Teresinha de Fátima Vieira Ribeiro Martins, o sucesso da “Parada Natal de Luz de Inhapim” se deve “a união de esforços em torno do evento, adesão massiva das famílias inhapinhenses, e o apoio da administração municipal. “Graças a Deus e ao apoio incondicional do prefeito Marcinho, vice-prefeito, Sandro da Saúde e toda nossa equipe que compõe a administração municipal conseguimos realizar com sucesso, e à altura dos anseios das famílias inhapinhenses, mais uma edição da Parada Natal de Luz em nossa cidade. Este evento marca o início das comemorações natalinas em nosso município, tendo como objetivo fortalecer os laços familiares dos inhapinhenses em um verdadeiro clima de Natal, com amor e paz. Nossas praças e prédios públicos receberam uma decoração especial, embalando o nosso comércio para superar as vendas dos anos anteriores, fortalecendo nossa economia, gerando emprego e renda para a população,” disse Teresinha de Fátima.

O prefeito Marcinho percorreu o trajeto da VII Parada Natal de Luz de Inhapim na ala dos servidores municipais, e elogiou a adesão das famílias inhapinhenses ao evento. “É gratificante ver que grande parte das famílias que residem em nossa cidade estão nas ruas e veio participar da nossa VII Parada Natal de Luz de Inhapim. Que este espírito natalino de amor, união e paz se prolongue por toda a nossa vida, e que discernimento, paciência e respeito em meio a tantas adversidades, prevaleçam em nossa sociedade”.

As praças Alberto Grossi Sobrinho e Pe. Geraldo Homem de Faria ficaram lotadas de crianças para receber o Papai Noel, que chegou em um trenó alegrando a garotada.