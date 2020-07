Vigilância Epidemiológica confirma 25° óbito

Um caso foi descartado e dois seguem em investigação

CARATINGA- O município registrou ontem o 25° óbito de paciente diagnosticado pela covid-19. Por outro lado, foi a Vigilância Epidemiológica informou que foi descartado um caso e que segue em apuração para outras duas mortes suspeitas para a doença.

O óbito registrado nesta quarta-feira (29) é de uma idosa de 94 anos, que residia na área central de Caratinga, que estava internada no Hospital Irmã Denise (CASU).

Já o exame laboratorial realizado na Fundação Ezequiel Dias descartou o óbito por Covid-19 de um paciente de 21 anos de idade, que morava no Bairro Santa Cruz e também estava internado no Casu.

Agora, são investigadas duas mortes com suspeita de Covid-19. Um paciente com idade de 73 anos, que residia em Caratinga e estava internado no Hospital Luxemburgo em Belo Horizonte e uma paciente de 98 anos, do distrito de São João do Jacutinga, que estava internada em Caratinga e evoluiu a óbito na manhã desta terça-feira (28).