Vigilância Epidemiológica afirma que já utilizou mil testes destinados pelo Estado

Ao todo, a Secretaria de Estado de Saúde já disponibilizou 3.000 exames diagnósticos para covid-19

CARATINGA- Conforme a Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), já disponibilizou ao município de Caratinga 3.000 testes diagnósticos para covid-19, deste total, já foram utilizados em torno de mil.

O diretor do Departamento de Vigilância, José Carlos Damasceno explica o protocolo para a testagem. “Obrigatoriamente, este paciente precisa passar por uma avalição médica e, caso esteja apresentando algum dos sintomas para covid, o profissional de saúde estará inserindo ele no sistema e a Vigilância Epidemiológica estará tomando conhecimento de mais um caso suspeito. A partir de então, estaremos fazendo a programação para realização dessas testagens”.

Outro ponto que Damasceno explicou é que é preciso esperar alguns dias do início dos sintomas, para realização do teste. “Existe uma regrinha para que a Vigilância Sanitária possa de fato fazer a testagem desse paciente. Obrigatoriamente, esse paciente só pode ser testado a partir do nono dia do início dos primeiros sintomas. Ou seja, temos entre o nono e o décimo quarto dia para realizar a testagem desses pacientes suspeitos de covid”.