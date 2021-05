Vigia assassinado no bairro Esperança

CARATINGA – No início da manhã desta quarta-feira (19), Marlon Senra Oliveira, 26 anos, foi assassinado próximo a sua casa em uma escadaria na rua José Trindade Bento (antiga rua Muriaé), no bairro Esperança. Marlon era vigia no condomínio Morada do Lago II, e o crime aconteceu por volta das 7h, quando ele voltava para casa e foi recebido a tiros.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, Marlon já havia sido socorrido por populares ao hospital, onde deu entrada sem vida. Uma testemunha contou à Polícia Militar que um homem, de 23 anos, ameaçou Marlon recentemente, e que por isso ele ficou temeroso, pois essa pessoa conhecia sua rotina de trabalho, sabendo o horário em que chegava e saia.

Militares estiveram na casa do suspeito, mas ele já teria ido para o trabalho. Numa concessionária de veículos onde o suspeito trabalha, a PM foi informada que ele chegou em sua motocicleta Honda 150 de cor preta, e logo após pediu para ir para a sua residência alegando que a esposa estava passando mal. Os militares voltaram à casa dos suspeito e descobriram que sua mulher não estava passando mal, e ele havia fugido.

Ainda de acordo com informações obtidas pela polícia, familiares da mulher de Marlon estavam sempre em conflito com ela, pois a relação era conturbada e havia vários desentendimentos entre o casal. A Polícia Militar recebeu denúncias dando conta de uma pessoa teria contratado o suspeito para praticar o crime e ele teria consumado o homicídio. Os militares foram até a casa desta suspeita e a viram apagando mensagens do WhatsApp e uma foto da vítima caída ao chão. Esta pessoa negou envolvimento com este crime.

O corpo de Marlon foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, e até o fechamento da edição o suspeito não havia sido localizado.