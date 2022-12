Video: mulher esquece de puxar freio de mão de carro e lojista evita acidente

Câmeras de segurança de uma vidraçaria em Londrina (Paraná) registraram um caso inusitado, que poderia ter se tornado num grave acidente: uma mulher sai do carro, não puxa o freio de mão e o veículo desce a rampa do estacionamento em direção à av Presidente Gaspar Dutra. As imagens estão circulando nas redes sociais e são do dia 8 de dezembro.

O registro completo, de menos de um minuto, mostra três funcionários no interior da loja, conversando tranquilamente. De repente, um deles levanta-se e sai correndo até a porta. Em outro corte das imagens, na câmera exterior, é revelado que ele “pulou” pra dentro de um veículo em movimento, sem a motorista. A mulher que estacionou o carro no local, aparentemente, não puxou o freio de mão e ainda saiu deixando a porta aberta.

Nos comentários, usuários do Twitter questionaram a imprudência da motorista. Alguns levantaram a hipótese de haver uma criança no banco do carona.

Fonte : o Tempo